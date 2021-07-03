banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kore Gazisi Halil Gürsoy Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

92 Yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Gürsoy, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 03.07.2021, 17:02
Kore Gazisi Halil Gürsoy Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

92 Yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Gürsoy, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Gürsoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi’ndeki İmirzeli Mezarlığına getirildi. Gürsoy’un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Tören sonunda gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Albay Turhan Şevket Şenol, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mustafa Akgül, Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile merhumun yakınları katıldı.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu