banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi

Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

Haberde İnsan 12.06.2022, 19:37
Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ
Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalacağını belirtti.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu