Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta’da kaldığı yurda doğru yürüdüğü esnada karşısına çıkan köpekten korkarak yola atlayan ve bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Rabia Kallı 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Arkadaşıyla birlikte kaldıkları yurda doğru yürürken karşılarına çıkan köpekten korkarak anayola atlayan ve otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan 20 yaşındaki psikoloji bölümü öğrencisi Rabia Kallı, çarpmaya bağlı kafa travması geçirmesi sebebiyle 6 gündür Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün ise doktorların tüm çabasına rağmen 20 yaşındaki psikolojisi öğrencisi Rabia Kallı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.