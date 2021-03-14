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Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali Aydoğdu sahip çıktı

Aksaray’da sokak hayvanlarına baktığı için “Canlar” diye adlandırdığı köpeklerle birlikte köyden kovulan engelli gence Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı.

Haberde İnsan 14.03.2021, 15:57
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Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali Aydoğdu sahip çıktı

Aksaray’da sokak hayvanlarına baktığı için “Canlar” diye adlandırdığı köpeklerle birlikte köyden kovulan engelli gence Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı.

Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde tek başına tek odalı eski bir akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde yaşayan 25 yaşındaki Ramazan Kaplan geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kullanamaz hale gelirken, sol bacağında da kalıcı aksaklık meydana geldi. Ailesiyle küstüğü için yıllardır yalnız yaşayan Kaplan, engelli olduğu için işte bulamayınca kendini sokak hayvanlarına adadı. Köyde başıboş gezen sokak hayvanlarını toplayıp bakımlarını yapan, beslenmelerini sağlayan Ramazan Kaplan, köy muhtarı ve köy halkından tepki alınca bir süre sonra “Canlar” dediği köpekleriyle birlikte köyden kovuldu. Mücadelesinden vazgeçmeyen engelli genç, köyün dışında kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle barınak kurdu. Burada canlarına bakmaya devam eden engelli genç, köpeklerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Yavru ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 15 hayvanın bulunduğu barınağa her gün engelli haliyle 2,5 kilometre uzaklıktan 3 kez gelerek köpeklerine 3 öğün yemek ve su getiren Kaplan, her gelişinde köpeklerle oynayıp eğleniyor. Köpeklerin tüm ihtiyaçlarını düşünen Kaplan, hayvanların üşümemesi için kulübenin içine kauçuk minder, köpeklerin üzerine ise battaniye örterek onları soğuktan koruyor.

Vali Aydoğdu gence sahip çıktı

Konuyla ilgili Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatı ile Aksaray Valiliği görevlileri engelli genç için harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Vali Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda köpekler için alınan 60 kilo yemi engelli gence teslim etti. Barınakta inceleme yapan ekipler, Kaplan’ı güzel çalışmasından dolayı tebrik etti.

Ramazan Kaplan’ın tek göz bir yazıhanede kaldığını tespit eden Vali Aydoğdu, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na da talimat vererek engelli gence ihtiyaçlarının götürülmesini sağladı. Kaldığı tek göz odada yakacağı olmayan Ramazan Kaplan’a kömür yardımı yapılırken, ayrıca kıyafet ve gıda maddesi desteği de sağlandı. Sosyal yardımlaşma ekipleri tüm kömür ve gıda malzemelerini bir bir Ramazan’ın odasına taşıdı.

“Senin derdin, sıkıntın bizim derdimiz sıkıntımız”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’ı arayarak bilgi alan Vali Aydoğdu, burada engelli genç ile de telefon görüşmesi yaptı. Vali Aydoğdu, “Ben senin gayretlerini biliyorum. Hep senin yanındayız. Tarım müdürümüz de oraya geldi. Bir şeye ihtiyacın falan olursa mutlaka bizim haberimiz olsun. Biz elimizden gelen desteği sana göstereceğiz. Oldu mu güzel kardeşim? Sen hiçbir şey için sakın moralini bozma. Senin derdin, senin sıkıntın, bizim derdimiz sıkıntımız kardeşim, tamam mı canım benim? Allah senden de razı olsun. Gözlerinden öpüyorum” dedi.

Anne ve babasıyla arası açık olan Ramazan’a nasihatlerde bulunarak “Sana bir şey daha söyleyeceğim. Annene babana da iyi bak olur mu?” diyen Vali Aydoğdu’ya genç, “Ben onlarla konuşmuyorum ama yine de tabii ki” diye cevap verdi. Bunun üzerine engelli gence nasihatlerde bulunan Vali Aydoğdu, “Anne ve babayla konuşmuyorum olmaz. Baban seni o kadar çok seviyor ki, biz ölene kadar annemizi, babamızı sırtımızda taşısak onların hakkını ödeyemeyiz. Sen evlat olarak annene babana bak. Şeyde olabilirler, eksiklikleri olabilir, hataları olabilir ama onlar bizim annemiz babamız. Ne olursa olsun onlara saygıda, sevgide kusur etmeyeceğiz tamam mı Ramazan? Ben de inşallah Ramazan ayında beraber gelip iftar yapacağız” diye konuştu.

“Muhtara oy vermediğim için dışlıyor”

Vali Aydoğdu’ya teşekkür eden Kaplan, “Allah razı olsun valim” diyerek elinden geleni yapacağına söz verdi. Tek derdinin hayvanlar olduğunu belirten Kaplan, “Benim tek istediğim bu canlara sahip çıkalım. Kendim için değil. Nasıl söyleyeyim? Ben burada muhtara oy vermediğim için beni dışlıyor” dedi.

Bunun üzerine Vali Aydoğdu muhtar ile görüştüklerini belirterek, “Sen hiç merak etme. Ben muhtarla da konuştum, arkadaşlarımız, herkesle konuştum. Biz senin bu duyarlılığına saygı duyuyoruz, gereğini yapacağız. Ama senden tek istirhamım ne olursa olsun annemize babamıza saygıda, sevgide hiçbir kusur yapmayacağız” şeklinde konuştu.

“Her canlının yaşamaya ihtiyacı var”

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Aksaray Valimizin talimatları ve bilgileri doğrultusunda ilimizdeki sahipsiz hayvanlarımızı hem Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte belirli aralıklarla besliyoruz. Bugün de Babakonağı köyünde yaşayan Ramazan Kaplan kardeşimizin kendi imkanları ile kurduğu barınağa geldik. Burada sayın bakanımız ve sayın valimizin selamlarını ilettik. Aynı zamanda kendisine köpekleri için mama desteği getirdik. Aynı zamanda valimizin talimatları ile sosyal yardımlaşma ekipleri ile birlikte gıda kolisi, giyim ve kömür yardımı da yaptık. Her canlının yaşamaya ihtiyacı var. Merhamet duygusuyla bunları yapıyoruz, inşallah çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Allah onu başımızdan eksik etmesin”

Destekten dolayı mutluluğu gözlerinden okunan engelli genç, getirilen yemleri hayvanlara verdi. Hayvanseverlerin desteği ile kurduğu barınakta ekiplere bilgiler de veren Ramazan Kaplan, “Ben buradan valime çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden tek tek razı olsun. Bana, canlarıma bütün mamalarına destek verdiler, bana da yardımcı oldular. Kömür, yiyecek ve her türlü yardımları için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Valimiz elimden tutu, bana sahip çıktı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben bu canları hiç bırakmayacağım. Ben yaşadığım kadar bu canlar da benimle birlikte yaşayacak” dedi,

Kaplan, “İşte ben burada tek başıma kalıyorum. Valimizden ve tarım müdürümüzden Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Artık yakacağım da var. Geceleri üşümeyeceğim, Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.
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