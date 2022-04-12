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Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanlarını bulunmasını istedi
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia ettiği köpekleri cep telefonuyla kayda alan hayvansever vatandaş, olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istedi.
Haberde İnsan 12.04.2022, 10:28
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia ettiği köpekleri cep telefonuyla kayda alan hayvansever vatandaş, olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istedi.
Mollaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda 5 köpek, gölet yakınlarında ölü halde bulundu. O anları cep telefonuyla kayda alan hayvan sever ise köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Köpeklerde yara olmadığını söyleyen vatandaş, “Zehirlenmiş, yaraları yok üzerinde, hepsini öldürüp atmışlar buraya. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunların bulunmasını istiyoruz. Bu şekilde sessiz kalamayız bu duruma yazık” diyerek duruma tepki gösterdi.