Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanlarını bulunmasını istedi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia ettiği köpekleri cep telefonuyla kayda alan hayvansever vatandaş, olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istedi.

Mollaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda 5 köpek, gölet yakınlarında ölü halde bulundu. O anları cep telefonuyla kayda alan hayvan sever ise köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Köpeklerde yara olmadığını söyleyen vatandaş, “Zehirlenmiş, yaraları yok üzerinde, hepsini öldürüp atmışlar buraya. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunların bulunmasını istiyoruz. Bu şekilde sessiz kalamayız bu duruma yazık” diyerek duruma tepki gösterdi.