Köpeklerin efendisi

Bursa’da 7 tane köpek besleyen hayvansever, köpeklerini şehrin kalabalık trafiğinde tek komutla yönlendiriyor. Trafik kaidelerine harfiyen uyan köpekler büyük ilgi çekiyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Emre Demir, hayvanlara karşı ayrı bir sevgi duyuyor. Evinde 7 tane küçük boy köpek besleyen hayvansever, eğittiği köpekleri tek komutuyla karşıdan karşıya geçiriyor. Sokakta peşinde 7 tane minik köpekle hayvanseveri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Köpekler yaya geçidinde sahibiyle birlikte durup, onun komutuyla hep beraber karşıdan karşıya geçiyor. Hiçbiri tasmaya bağlı olmayan köpekler sahibinin peşinden bir ân olsun ayrılmazken, bazı vatandaşlar merakla onları izliyor, bazıları da durup köpekleri seviyor.

Köpekleri çok sevdiğini ifade eden Emre Demir, "Köpeklerim benim sözümden dışarı çıkmaz, onları özel terbiye ettim. 7 tane köpeğim var. Benimle birlikte Bursa sokaklarında peşimden dolaşıyor. Hepsi çok zeki. Kurallara uyup sözümden çıkmıyorlar. Trafikte özellikle komutlarımla hareket ediyorlar. Peşimde 7 tane köpekle sokaklarda gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.