Köpekleri beslemek için 4 ayda 5 bin kilometre yol yaptı

Eskişehir’de sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için motosikletiyle her gün yemek ve su taşıyan Erol Dürüşken, “Köpekleri beslemek için 4 ayda 5 bin kilometre yol yaptım. Onlar doysun yeter ki, biz çok mutlu ve huzurluyuz” dedi.

Odunpazarı İlçesi’nde bulunan sokak hayvanlarının beslenme alanında gönüllü olarak görev yapan Erol Dürüşken, fedakarlığı ile gönülleri mest ediyor. Yaz, kış demeden motosikletiyle her gün gece saatlerinde hastane ve yurt gibi kamu binalarını dolaşarak artan yemekleri toplayan Dürüşken, gündüz saatlerinde bu yemekleri sokak hayvanlarına getiriyor. Bölgeye yakın bir camiden de şişelere doldurduğu suları sokak hayvanlarına taşıyan Erol Dürüşken, “Yaklaşık 4 ayda 5 bin kilometre yol yapmışım. Bu 5 bin kilometreyi köpekler için yaptım. Hayrına yapıyorum bu işi. Kendi cebimden benzin masraflarımı karşılıyorum” dedi.

“5 bin kilometreyi köpekler için yaptım”

Yeni aldığı motosikletiyle tamamen gönüllü olarak sokak hayvanlarına yemek ve su taşıyan Erol Dürüşken, 4 ayda 5 bin kilometre yol yaptığını söyledi. Yakıt maliyetlerini kendisi ödese dahi sokak hayvanlarını doyurduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Dürüşken, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede 30-40 kadar köpek var, 4 yıldır besleme yapıyoruz. Yerel beslemeciyiz biz, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarından, hastanelerden ve bazı restoranlardan arta kalan yemekleri getiriyoruz ve buradaki hayvanlara veriyoruz. Yaz, kış bu işi yapıyoruz. Sularını da buradaki camiden alıp getiriyoruz. Motosiklet ile kışın çok zor oluyor ama başka vasıtamız yok. Mecburen böyle devam ediyoruz. Gece 23.00’da yemek toplamaya başlıyorum. Gece 02.00’a kadar 3-4 tur atıyorum. Günde 3-4 saatimi bu iş için harcıyorum. Motosikletimi yeni aldım. Yaklaşık 4 ayda 5 bin kilometre yol yapmışım. Bu 5 bin kilometreyi köpekler için yaptım. Hayrına yapıyorum bu işi. Kendi cebimden benzin masraflarımı karşılıyorum. Elhamdülillah, çok mutluyuz. Onlar doysun yeter ki biz çok mutlu ve huzurluyuz.”