Köpekbalığının sıkı markajına yakalanan balıkçı: “’Tamam ağabey sen büyüksün’ deyip avımızı yarıda bıraktık”

Antalya’da balık avı için denize açıldığı sırada köpekbalığının uzun süren yakın tacizine uğrayan balıkçı Savaş Güzel, "Tüylerimiz diken diken oldu. Böyle psikopat bir köpekbalığı görmedim. ’Tamam ağabey sen büyüksün’ deyip avımızı yarıda bıraktık. O galip geldi, sonuçta denizin aslanı" dedi.

Konyaaltı ilçesinin 3 kilometre açıklarına balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Güzel’in teknesinin yanına bir anda köpekbalığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşı neye uğradığını şaşırırken, köpekbalığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına yanaşan köpekbalığına ’hoşt’ diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, “Köpekbalığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpekbalığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo” diyerek köpekbalığına seslendi. "Burada dolaşıyor hep. Ağzında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

“Ayaklarımı suya sokarken geldi”

10 yıldır denizcilikle uğraşan Savaş Güzel, yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Güzel, “Arkadaşımla denize çıkmıştık. Öğlen saatlerinde hava sıcak olmuştu. Arkadaşımla denize girmek istedim. O istemeyince vazgeçtim, ayaklarımı suya sokuyordum. O sıra köpekbalığını fark ettim. İrkildim, teknenin içine atladım. Yüzeydeydi ve şok oldum. Ayağımı ısıracağını sandım” diye konuştu.

“Kancayı çıkarmak için de gelmiş olabilir, ayaklarımın çıkardığı şıpırtı da dikkatini çekmiş olabilir”

Köpekbalığının ağzında kanca olduğunu belirten Güzel, “O tür harami balıklar, kanca ya da yara aldıklarında onları çıkarmak için taşlara kayalara ya da bizimki gibi tekne pervanelerine yaklaşabiliyorlar. Amacı o da olabilir, benim yaptığım şıpırtı da dikkatini çekmiş olabilir. Video kaydına girmeden önce 5-6 tane kolyoz balığıyla onu besledik. Normalde harami balık beslenmez ama o beslendi. Sıcaktan bunalmış da olabilir” ifadelerini kullandı.

“’Tamam ağabey sen büyüksün’ deyip biz geri döndük”

Güzel, denizcilik hayatında küçük büyük çok sayıda köpek balığı gördüğünü de sözlerine ekleyip, “Balık gerçekten psikopat gibiydi. Dönüp dönüp sana doğru geliyor. Köpekbalıkları suda hareket ettiği gibi karada da hareket edebilir, tekneye de ani harekette bulunabilir. Tüylerimiz diken diken oldu. Böyle psikopat bir köpekbalığı görmedim. Avımızı da böldü. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca teknemizi bırakmadı. Biz de, ‘Tamam ağabey sen büyüksün’ dedik. O galip geldi, sonuçta denizin aslanı o. Geri döndük” diye konuştu.