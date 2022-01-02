banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
Memur eşe nafaka yok
Memur eşe nafaka yok
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor

Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum”

Manisa’da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor. Oğlunun yüzünde kalan izlerin dışında sağlığına kavuştuğunu ancak hala psikolojik etkilerinin sürdüğünü belirten anne Meral Dilek, Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i görünce gözyaşlarını tutamadığını ve o günü bir kez daha yaşadığını söyledi.

Haberde İnsan 02.01.2022, 11:53 02.01.2022, 12:11
Köpek saldırısında ölümden dönen Mert: “Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum”

Manisa’da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor. Oğlunun yüzünde kalan izlerin dışında sağlığına kavuştuğunu ancak hala psikolojik etkilerinin sürdüğünü belirten anne Meral Dilek, Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i görünce gözyaşlarını tutamadığını ve o günü bir kez daha yaşadığını söyledi.

Olay, 21 Kasım tarihinde Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi 4117 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu.

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Saldırıda dişi kırılan Mert’in derin kesikler oluşan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Geçtiğimiz gün dikişleri alınan Mert, sağlığına kavuştu.

“Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti”

Başlarından geçen üzücü olayı bir kez daha anlatan talihsiz çocuğun annesi Meral Dilek, “Kapımızın önünde 3-4 tane köpek geziyormuş. Oğlum da oyun oynamak için kapının önüne çıkmıştı. O an kimse anlamamış. Nasıl olduysa bir siyah köpek oğlumun üzerine atlıyor ve çocuğumun yüzünü çok kötü bir hale getiriyor. O an oğlumu gördüğümde çok kötü durumdaydım, baygınlık geçirmişim. Çok şükür şimdi o günleri geride bıraktık, iyileşme sürecine geçtik. Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti. Çocuğum şimdi yeniden okuluna başladı, arkadaşlarıyla buluştu. Bu nedenle çok mutlu” dedi.

“Geceleri bazen ürperiyor”

Mert’in üzerinde saldırının travmasının sürdüğünü aktaran anne Dilek, “Okula giderken sabah genelde karanlık oluyor. Bir köpek yanımıza kadar geldi. Ben de irkildim, Mert köpeği görünce ‘anne, anne’ diyerek yanıma yanaşıyor. Sabah yine bir köpek araca saldırıyordu. Mert, ‘anne bizim yanımıza gelirse ne yaparız’ diye sordu. ‘Korkma annecim ben varım yanında’ diyerek onu rahatlamaya çalıştım. Geceleri bazen ürperiyor. Bizim gibi diğer aileler de tedirgin” diye konuştu.

“Asiye’nin haberini ağlayarak izledim”

Gaziantep’te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’in haberini gördüğünde o kötü günü tekrar yaşadığını anlatan anne Dilek, “Çok kötü oldum. Ben de ailesiyle aynı hisleri yaşadım. Asiye’nin haberini ağlayarak izledim. Çok üzücü bir olay. Hala haberlerde görünce tüylerim diken diken oluyor. Anlatılacak bir durum değil. Allah ailesine sabır versin, kendilerine geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Daha önce sokak köpeklerinin toplanması için imza kampanyası da başlattığını belirten Dilek, “500 tane imza topladım. Köpek görünce artık yollarımızı değiştiriyoruz. Sadece çocuklar değil, büyükler de korkuyor. Kime imza attırdıysam ‘Ayağımızı ısırdı, bize saldırdı, zor kurtulduk’ gibi şikayetlerde bulundular” dedi.

“Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum”

Köpek saldırısında ölümden dönen 3. sınıf öğrenicisi Mert Dilek de artık sokakta rahat oynamak istediğini ifade ederek, “Biraz korkum geçti ama hala korkuyorum. Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum. Bir keresinde annem yanımda değilken gördüm. Hemen ağacın arkasına kaçtım. Köpekleri toplasınlar” diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra tekrar sokağa çıkan Mert Dilek, yaşadığı kötü günleri geride bırakarak arkadaşlarıyla futbol oynadı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8