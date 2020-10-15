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Köpeğini traktöre bindiren çiftçi gönülleri fethetti

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE KÖPEĞİYLE TRAKTÖRDE YOLCULUK YAPAN ÇİFTÇİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ.

Haberde İnsan 15.10.2020, 10:24
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Köpeğini traktöre bindiren çiftçi gönülleri fethetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köpeğiyle traktörde yolculuk yapan çiftçi gönülleri fethetti.

Terminal caddesinde yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülenen çiftçi ve köpeği görenlerin hem gülümsetti, hem de yürekleri ısıttı.

Tarladan döndüğü tahmin edilen çiftçinin bu hareketi takdirle karşılandı.

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