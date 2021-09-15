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Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

Rize’de düğün klibi çektirmek isteyen çift, kendilerini kovalayan çoban köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı.

Haberde İnsan 15.09.2021, 13:13
Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

Rize’de düğün klibi çektirmek isteyen çift, kendilerini kovalayan çoban köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı.

Rize’de düğün için klip çektiren Çağlar Paliç ve Beyza Şimşek çiftini kayıt altına almak için havalanan drone görüntü almak üzere yükseldiği sırada bir çoban köpeği ortaya çıktı. Köpeği gören çift bir an paniğe kapılarak taş köprünün üzerinden kaçmaya başladı. Köpek çifti kovalarken, o anlar ise drone ile anbean görüntülendi.

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