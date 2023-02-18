Kooperatifler kuruldu, ilk ürünleri deprem bölgelerine nasip oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla 16 ilçede kurulan kooperatifler deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için çalışırken, Erciyes Engelliler Kooperatifinde üretilen atkı ve berelerde deprem bölgesine ulaştırıldı. Kooperatif Başkanı Kadircan Gökalp, üretilen ürünleri depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta Vali Gökmen Çiçek’e de ulaştırdı.

Göreve başladıktan sonra kadınların ve engellilerin kooperatif kurması yönünde talimat veren Gökmen Çiçek, kısa bir süre sonra 16 ilçede kooperatif kurulmasını sağladı. Farklı ürünler üreterek ekonomiye de katkı sağlayan kooperatifler, 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından da üretimlerine devam etti. Kadircan Gökalp başkanlığında kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi de, depremle beraber atkı ve bere üretimine başladı. Kooperatif üyelerinin kısa süre içerisinde ürettiği onlarca atkı ve bere, Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ısıtıyor.

Vali Çiçek’e de atkı ve bere götürdüler

Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadircan Gökalp ve üyeler, depremin ardından bölgeye koordinatör Vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i de ziyaret etti. Ürettikleri atkı ve bereleri Vali Çiçek’e götüren Gökalp, kolaylıklar diledi.

"Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Gökalp yaptığı açıklamada, "Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde kooperatifimizi kurmuştuk. İlk olarak peluş bebek üretiyorduk. Hepimizi üzen depremin ardından bu bebek üretimini durdurup, engelli olarak depremzedelerimize "bizler ne yapabiliriz?" diye düşündük. Ardından bedensel engelli kardeşlerimizle beraber atkı ve bere üretimine başladık. Yaptığımız atkı, bere ve şapkaları Kahramanmaraş’a gelerek, burada depremzede kardeşlerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonra da ihtiyaç halinde ne gerekiyorsa bedensel engelli arkadaşlarımızla beraber yapmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye’de ilk defa engelliler kooperatifini kurduk ve hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar bunları sağlamaya çalışıyoruz. Valimizle de burada beraberdik ve ürünlerimizi kendilerine de verdik. Çadırkentte yaşayan depremzedelere de dağıtımını yaptık" dedi.