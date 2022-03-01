Konyalı hayırseverler Şanlıurfa’da 4 ton un dağıttı

Şanlıurfa’da, Konyalı hayırseverler tarafından yardıma muhtaç ailelere 4 ton un ve yüzlerce gıda paketi dağıtıldı.

Şanlıurfa’da, Konyalı hayırseverler tarafından bir derneğe bağışlanan 25’er kiloluk un çuvallarından oluşan 4 ton un ve yüzlerce gıda paketi, yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. Önceden belirlenen aileler, mesajla dernek önüne çağrılarak gıda paketleri ve un çuvalları tek tek verildi. Gıda yardımı alan aileler, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek gönüllüsü Serdar Gökmen, Konya’dan hayırseverlerin yardımını, Şanlıurfa’da dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gökmen, "Bugün sabah bizim merkezimizdeki markette 100 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bin 74 ailemizin tamamını da mesajla çağırdık, onları erzak verdik. Bize Konya’dan bir hayırseverler tarafından 4 ton un gönderilmişti, ek olarak 150 ailemizi de çağırıp, 25’şer kiloluk un çuvalları dağıttık. Rabbim razı olsun. Biz ayda bir ailelerimize ulaşıyoruz, erzak gıda yardımında bulunuyoruz. Rabbim yardım yapanlardan razı olsun inşallah” dedi.

Konyalı hayırseverlere teşekkür eden vatandaş İbrahim Sinici ise "Fakir vatandaşlarımıza hali vakti yerinde olan güzel, iyi kalpli abilerimizin yardım dağıtımı oluyor. Un veriyorlar, yağ veriyorlar, şeker veriyorlar, bugün de un dağıtımı yapılıyor. Maddi gücü zayıf olan vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Allah yardımı verenlerden razı olsun. Güzel bir şey, ben bir vatandaş olarak gördüm hoşuma gitti. Bunu da dile getirmek istedim. Bu son zamanlarda küresel kriz olsun, salgın hastalık olsun, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Zengin olan ağabeylerimiz, büyüklerimiz, fakirlere el atması lazım. Ramazan’da geliyor, inşallah Allah’ın izinden bu kötü günleri atlatacağız. Allah herkesten razı olsun, herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu

Un ve erzak yardımı alan vatandaşlardan Behiye Batmaz da "Buradan kuru eşya ve un aldık. Allah razı olsun. Allah güç, kuvvet versin inşallah" ifadelerini kullandı.