banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol

Konyalı hayırseverler Şanlıurfa’da 4 ton un dağıttı

Şanlıurfa’da, Konyalı hayırseverler tarafından yardıma muhtaç ailelere 4 ton un ve yüzlerce gıda paketi dağıtıldı.

Haberde İnsan 01.03.2022, 11:38
Konyalı hayırseverler Şanlıurfa’da 4 ton un dağıttı

Şanlıurfa’da, Konyalı hayırseverler tarafından yardıma muhtaç ailelere 4 ton un ve yüzlerce gıda paketi dağıtıldı.

Şanlıurfa’da, Konyalı hayırseverler tarafından bir derneğe bağışlanan 25’er kiloluk un çuvallarından oluşan 4 ton un ve yüzlerce gıda paketi, yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. Önceden belirlenen aileler, mesajla dernek önüne çağrılarak gıda paketleri ve un çuvalları tek tek verildi. Gıda yardımı alan aileler, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek gönüllüsü Serdar Gökmen, Konya’dan hayırseverlerin yardımını, Şanlıurfa’da dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gökmen, "Bugün sabah bizim merkezimizdeki markette 100 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bin 74 ailemizin tamamını da mesajla çağırdık, onları erzak verdik. Bize Konya’dan bir hayırseverler tarafından 4 ton un gönderilmişti, ek olarak 150 ailemizi de çağırıp, 25’şer kiloluk un çuvalları dağıttık. Rabbim razı olsun. Biz ayda bir ailelerimize ulaşıyoruz, erzak gıda yardımında bulunuyoruz. Rabbim yardım yapanlardan razı olsun inşallah” dedi.

Konyalı hayırseverlere teşekkür eden vatandaş İbrahim Sinici ise "Fakir vatandaşlarımıza hali vakti yerinde olan güzel, iyi kalpli abilerimizin yardım dağıtımı oluyor. Un veriyorlar, yağ veriyorlar, şeker veriyorlar, bugün de un dağıtımı yapılıyor. Maddi gücü zayıf olan vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Allah yardımı verenlerden razı olsun. Güzel bir şey, ben bir vatandaş olarak gördüm hoşuma gitti. Bunu da dile getirmek istedim. Bu son zamanlarda küresel kriz olsun, salgın hastalık olsun, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Zengin olan ağabeylerimiz, büyüklerimiz, fakirlere el atması lazım. Ramazan’da geliyor, inşallah Allah’ın izinden bu kötü günleri atlatacağız. Allah herkesten razı olsun, herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu

Un ve erzak yardımı alan vatandaşlardan Behiye Batmaz da "Buradan kuru eşya ve un aldık. Allah razı olsun. Allah güç, kuvvet versin inşallah" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18