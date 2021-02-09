banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Her 4 dakikada bir kişi faizsiz ev veya otomobil sahibi olacak
Her 4 dakikada bir kişi faizsiz ev veya otomobil sahibi olacak

Konya’da yaklaşık 30 kedi besleyen imam: "Biz onlara baktıkça huzur bulduk"

Konya’nın Kulu ilçesinde eşiyle birlikte yaklaşık 30 kadar kediyi besleyen imam Yaşar Dursun, "Onların sayesinde rızkımız bereketlendi, evimiz şenlendi. Biz onlara baktıkça huzur bulduk" diyerek havyan sevgilerini dile getirdi.

Haberde İnsan 09.02.2021, 12:13
3
Konya’da yaklaşık 30 kedi besleyen imam: "Biz onlara baktıkça huzur bulduk"

Konya’nın Kulu ilçesinde eşiyle birlikte yaklaşık 30 kadar kediyi besleyen imam Yaşar Dursun, "Onların sayesinde rızkımız bereketlendi, evimiz şenlendi. Biz onlara baktıkça huzur bulduk" diyerek havyan sevgilerini dile getirdi.

Kulu ilçesine bağlı Seyitahmetli Mahallesi’nde cami imamı olan Yaşar Dursun, evlerinin bahçesinde eşiyle birlikte yaklaşık 30 kadar kediyi besliyor. Kedi dostu olarak gönülleri kazanan imam Yaşar Dursun, 2013 yılında Kulu ilçesine Hadim ilçesinden geldiğinde bir tane kedilerinin olduğunu belirterek, zamanla kedilerinin sayılarının arttığını kaydetti. Eşinin de hayvanlara karşı duyarlı ve kedilere karşı hassas olduğunu ifade eden Yaşar Dursun, birçok kez köpek ve kedi beslediklerini söyledi. Kendi kedilerinin dışında diğer mahallelerden de gelen kedileri sahiplendiklerini aktaran Dursun, "Buraya gelene bakıyoruz. Kulu’dan çarşıdan veya Ankara’ya yolumuz düştüğü zaman bayat ekmek ne varsa mamadır, getiriyoruz" dedi.

Baktıkları hayvanlar sayesinde rızklarının bereketlendiğini ve evlerinin de şenlendiğini anlatan Yaşar Dursun, "Biz onlara baktıkça huzur bulduk. Hastalandıkları zaman sağ olsun Kulu’daki veteriner Emre hocamız var, o bizimle ilgileniyor. O olmadığı zaman kendi arabamla Ankara Gölbaşı’ndaki hayvan barınağına götürüyorum. Tedavisi olması gerekenleri orda tedavi ettiriyorum veya çok hasta olanları oraya bırakıyoruz" diye konuştu.

"Hanım çok düşkündür, onlara yemek yedirmeden bize yemek vermez"

Kedi beslemeye bir kediyle başladıklarını da dile getiren imam Yaşar Dursun, "Bir tane ufacık kedi yavrumuz vardı. Daha sonra ona eş olsun diye bir tane daha aldık. Biz bunları her hafta memlekete götürdük, Antalya’ya götürdük, Ankara’ya bizimle beraber gidiyordu. Daha sonra 2, 5, 10 derken 30’a kadar çıktı. Ondan sonra 6-7 tane köpek oluyordu, Köpek yavruları vardı, komşumuzda biliyor, beraber baktık onunla. Şu anda da var yani yine 20-25 tane kedi var. Günlük biz bunlara 2 öğün insanlar gibi yemek veriyoruz. Bir öğleden önce ve ya öğleden sonra bir de akşam yatsıdan sonra veriyoruz. Gece de olsa yemeklerini verip yatıyoruz. Yani hanım çok düşkündür. Onlara yemek yedirmeden bize yemek vermez. O derece hassas ve o derece duyarlıdır" şeklinde konuştu.

Beslediği kediler arasında merhametli olanının da olduğunu belirten Yaşar Dursun, "Mesela bu hayvanlar içinde gerçekten öyle merhametli hayvanlarda var ki şefkatli, duyarlı bir kedimiz vardı. Burada ne kadar yavru doğduysa hepsine annelik yaptı. Annesi olmayan yavru kedileri emzirirdi hiçbir şey demezdi. Şu an kapı önünde köpeğimiz var buraya ne kadar köpek geldi geçti ise hepsi kedilerle dost olmuştu. Kedilerin hepsi üstünde yatar oynarlar, koşuşurlar hiç birine bir şey demez. Kartonlarla kulübe yaptık kendilerine yatak yaptık. Akşamları soğuklarda orda yatıyorlar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Şahabettin Battal da, imamlarının dışarıdan gelen kedilere ve köpeklere de baktığını söyledi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16