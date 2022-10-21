Konya’da vatandaşların kuşburnu toplama mesaisi başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte marmelat ve reçel yapmak için dağlık alanlara çıkarak kuşburnu toplamaya başladı.

Türkiye’nin önemli doğal bitki cennetlerinden birisi olarak gösterilen Beyşehir ilçesinde, Ekim ayı ile birlikte doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplama mevsimi başladı. Taze olarak ya da kurutularak kullanılan kuşburnu yaygın olarak çay formunda tüketilirken, reçel, marmelat, ezme, şurup ve pekmez yapımında da kullanılabiliyor. Beyşehir yöresinde dağlık alanlara çıkan vatandaşlar, kışın sofralarda tüketmek üzere marmelat ve reçelini yapmak için kuşburnu toplamak için günlerce mesai yapıyor.

"Toplaması çok zahmetli ama aroması ve yemesi çok güzel olur"

Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini ağaçların dallarından eşiyle birlikte topladığını belirten Mehmet Aşcı, kuşburnunun halk arasında çok şifalı olduğuna inanılan bir meyve olduğunu vurguladı. Bu sebeple her yıl bu mevsimde ailesiyle birlikte dağlara çıkarak yetiştiği alanlarda marmelatını yapmak üzere topladığını belirtti. Kuşburnu meyvesini toplamasının çok zahmetli bir iş olduğunu ve zaman isteyen meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Aşcı, “Kuşburnu meyvesinin marmelatı çok iyi olur. Toplaması çok zahmetli ama aroması ve yemesi çok güzel olur. Her yere yarayışlı. Kuşburnu meyvesini bizim gibi toplamak isteyenler dağlık alana çıkıyor. Toplayamayan da satın alıp tüketiyor” dedi.

Kuşburnu meyvesinin nasıl marmelat haline getirdiklerini de anlatan Aşcı, toplandıktan sonra kaynatılan ürünün daha sonra makinede çektirilip un eleğinden geçirilip tekrar kaynatılarak şeker ilavesi yapıldıktan sonra kavanozlara doldurularak yemeye hazır hale geldiğini anlattı. Aşcı, marmelat için topladıkları kuşburnu meyvesini birkaç günlük bir toplama mesaisinin ardından bir araya getirdiklerini de anlatarak, “Günlük olarak 3-5 kova toplayabiliyoruz. Ama marmelatı için 15-20 kilo civarında toplamak gerekiyor. Onun için de toplama mesaimiz birkaç gün sürebiliyor. Dışarıda marmelatını 80 ila 100 lira arasında satıyorlar” şeklinde konuştu.

Şifa deposu kuşburnu

Kalp ve damar ile mide hastalıklarına şifa olduğu, kan şekerini düzenlediği, ağrı ve iltihap tedavisinde yardımcı, öksürüğe ve gribal enfeksiyonlara karşı destekleyici yönü ile bilinen kuşburnunun cildi güzelleştirdiği, bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olduğu ve boşaltım sisteminde de etkili olduğu belirtiliyor.