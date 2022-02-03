Konya’da Regaib Kandili coşkusu

İslam aleminin mübarek üç aylara girişi ve Regaib Kandili dolayısıyla Konyalılar camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaib Kandili’nde Konyalı vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu. Mevlana Hazretleri’nin türbesi yakınında bulunan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Namaz çıkışında ise vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.