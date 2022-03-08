Konya’da piknikçi ailelerin karla kaplı dağlarda kayak keyfi

Konya’nın Derebucak ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilerek piknik yapmak için karla kaplı dağlara çıkan aileler ve kayak tutkunları, yanlarında getirdikleri poşet, naylon, yatak, çuval ve şambreller ile kayarak eğlence dolu anlar yaşadı.

Konya’nın kış mevsiminde en çok kar yağışı alan ilçelerinden olan Derebucak’ın dağlık kesimleri ilkbahar döneminin gelmesine rağmen hala karla kaplı bulunuyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle beraber hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen aileler ve kayak tutkunları, zaman zaman çıktıkları dağlık alanlarda piknik yaparken yakınlardaki eğimli yamaç alanlarda ise kayak keyfi yaşıyor. Yaklaşık 1 metre kar kalınlığına sahip alanda çocukların yanı sıra yetişkinler de kayak yapmanın tadını doyasıya çıkarıyor. Yanlarında getirdikleri poşet, naylon, yatak, çuval ve şambreller ile kar örtüsü üzerinde kayarak adrenalin dolu anlar yaşayan aileler, zaman zaman kayak esnasında kar üzerine savrularak küçük kazalar da yaşayabiliyor.

Kayak keyfi yaşayan Halil Gümüşel, bin 700 metre rakımlarda kayak keyfi yapmanın bir başka olduğunu belirterek, “Ben burayı doğal kayak merkezi gibi görüyorum. Çoğu yerde suni olarak kayak merkezleri yapılmaya çalışılıyor ama doğalı bir başka oluyor. Arkadaşlarımızla doyasıya kaydık. Burada bir metreye yakın kar var, ama yumuşak olunca kar göçüyor, dikkatli olmak ve dikkatli yürümek gerekiyor” dedi.

Kayak keyfi yaşayan Burcu Küçük de, arkadaşları ile birlikte dağlık alana doğa yürüyüşü yapmak üzere geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız botlar getirmişler, poşetler var. Biz botlarla kaydık. Alan çok uzun olduğu ve yüzey elverişli olduğu için çok eğlenceli oldu. Lakin, kar yumuşamış o dezavantajdı” diye konuştu.