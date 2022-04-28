Konya’da Kadir Gecesi coşkusu

Konya’da Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesini idrak etti.

Konya’da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Hazreti Mevlana Türbesi ve Sultan Selim Camii önündeki meydanı doldurdu. Kadir Gecesini Mevlana Meydanı’nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu. Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Mevlana Meydanına gelen Mustafa Karakoç, ”Kadir geceleri gerçekten her zaman çok içtenlikle kutlanması gereken günler. 15-20 sene önce biz buralarda gezerken bugünkü gibi keşke kutlayabilsek diye hayal ediyorduk. Allah’a şükür şimdi iyi, coşkuyla, şevkle kutlanıyor. Allah’ım cümlemize tekrar bugünleri göstersin inşallah” dedi.

Meydanda çok güzel bir ortam olduğunu anlatan Yusuf Ali Saygın da, “Huşu içerisinde çok güzel namazımızı eda ettik. Allah‘ım tekrarını nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutluyorum. Rabbim bu aylara, günlere tekrar sağlıkla kavuşmayı nasip etsin” diye konuştu.