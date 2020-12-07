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Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi

Konya’da filyasyon ekibinin mola verdiği sırada çektikleri video sosyal medyada izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Haberde İnsan 07.12.2020, 12:31
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Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
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Konya’da filyasyon ekibinin mola verdiği sırada çektikleri video sosyal medyada izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Mart ayından bu yana korona virüs salgınında en çok fedakarlık gösteren sağlıkçıların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çektiği video sosyal medyada en çok izlenen videolardan oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri gülümseten görüntülerde filyasyon ekibinden iki kişinin mola verdikleri sırada maskeli ve tulumlu halde karşılıklı oynamaları ve dans etmeleri yer alıyor.
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