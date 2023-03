Konya’da camiler Ramazan ayına hazır

Konya’da, Ramazan ayının gelmesiyle camilerde temizlik çalışmaları yapılarak teravih namazı için hazırlandı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Konya’da da camilerde hazırlıklar tamamlanarak ramazana hazır hale getirildi. Camilere gelen cemaatin daha rahat ve daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için Konya genelinde bütün camilerde görevliler tarafından temizlendi.

"Bütün arkadaşlarımız camilerin her tarafını temizlediler"

Ramazan ayının gelmesiyle camilerdeki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Konya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, “Ramazana kavuştuk. Bugün Ramazan’ın ilk teravih namazını kılacağız. Dolayısıyla bu Ramazan ayın bütün insanlığa hayır getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı önemli bir aydır, 11 ayın sultanıdır. Bu ay biz Müslümanlar için bir fırsat zamanıdır. Her şey için bir fırsat zamanıdır. Dolayısıyla bu fırsat ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için bizlerde Konya İl Müftülüğü olarak öncelikle kendimizi ruhen Ramazan’a hazırlıyoruz. Onun dışında camilerimizi ve camilerimizdeki bütün tesisatı gözden geçirerek Ramazan’a hazırlık yapıyoruz. Camilerde temizlikler yapıldı. Bütün arkadaşlarımız camilerin her tarafını temizlediler. Cemaatin rahat ve huzur için ibadetlerini yapabilmeleri için. Ses cihazları ile ilgili çalışmalar yapıldı. İnsanları rahatsız etmeyecek şekilde hizmet yapabilmek için gerekli olan her şey gözden geçirildi. Onun dışında Ramazan’ın dolu dolu geçirebilmek için bütün camilerde mukabele programları okunacak. Camilerdeki cemaatimizin durumuna ve ihtiyacına göre hocalarımızın belirlediği zamanlarda mukabeleler okunacak. Yine camilerimizde kadınlarımıza yönelik mukabeleler okunacak. Konya genelinde 45 camimiz merkezde diğerleri taşrada olmak üzere 67 camimizde hatimle teravih kılınacak. Ramazan boyunca camilerimizde uygun vakitlerde öğle namazlarında özellikle yatsı namazlarından önce bütün camilerimizde sohbetler yapılacak. İnsanlarımıza doğru dini bilgi ihtiyaç oldukları dini bilgi aktarılacak” dedi.

Konya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, bu Ramazan ayında biraz daha farklı olacağını belirterek, “Ramazan ayı bu sene biraz daha farklı biliyorsunuz. Asrın felaketi dediğimiz bir felaketi yaşadı ülkemiz. Bu sebeple camilerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ana konu ‘Ramazan ve Dayanışma’ olarak belirledik. O yüzden bütün ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz başta olmak üzere ve öncelikle depremzede kardeşlerimiz olmak üzere onlarla maddi manevi dayanışmayı sağlamak için yardım faaliyetleri devam edecek. İnsanlarımızdan onlara yardım etmek isteyenlere biz köprü olacağız. Yani insanlardan aldığımız yardımları ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.