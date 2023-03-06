Konya’da Berat Kandili’nde camiler dolup taştı

Konya’da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camii olmak üzere camilere akın etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesi’ni de ziyaret etti. Türbede dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Berat Kandili’ni tebrik ederek, herkes için dua ettiklerini ifade etti.