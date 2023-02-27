Konya’da balıkçılar ağlarını depremzede aileler için Beyşehir Gölü’ne bıraktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü’ne açılan balıkçılar, depremzede ailelere destek olmak amacıyla 1 günlük yevmiyelerini bağışlama kararı aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde yaşadıkları evler yıkıma uğrayan depremzedelere bir destek de Beyşehirli balıkçılardan geldi. Beyşehir’de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının eksi 14 derecelere kadar düşmesi nedeniyle kıyı kesimleri buz tutan Beyşehir Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerine ara vermeyen Beyşehirli balıkçılar, buzlarla kaplı limanlarından buzları kırarak açıklardaki avlak sahalarına çıkarken, depremzede aileleri de unutmadı. Depremzede ailelere bir nebze de destek olabilmek için meslektaşlarıyla bir araya gelen balıkçılar, balıkçı ağlarını bu kez de depremzedelere yardımcı olabilmek için tatlı sulara bıraktı.

Beyşehirli balıkçılardan İbrahim Erdoğan, bazı meslektaşlarıyla deprem bölgesi olan Hatay Samandağ’a depremden 3 gün sonra giderek oradaki yardım bekleyen insanlara erzak malzemesi götürdüklerini anlatarak, “Oradaki acılara bizler de yakından şahit olduk. Gerçekten de yüreğimiz yandı. Oradaki tüm binalar yıkılmış, vatandaşlarımızın hepsi dışarıda. Biz de onlara bir araba dolusu erzakı yardım olarak götürdük, bıraktık geldik. Bir nebze de olsa acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca, biz de balıkçılar olarak bir karar aldık. 8-10 arkadaş bir araya gelerek bir günlük balık yevmiyemizi bir günlük kazancımızı depremzedelere bağışlama kararı aldık. Milletimizin başı sağ olsun, ölenlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, Beyşehir Gölü’nde kıyı kesimlerin donması neticesinde balıkçılık faaliyetlerinin bugünlerde yine kendileri için zorlu olmaya başladığını da anlatarak, “Bu sene aslında kış mevsimi yumuşak geçti. Ama yaklaşık 10-15 günde bayağı hava bir sertleşti. Gece hava sıcaklığı eksi 10-15 derecelere düştü. Balıkçı limanımız da donmaya başladı. Biz de limanımızı, avlağımızı açık tutabilmek için el birlik olarak balıkçı meslektaşlarımızla birlikte buzları kırmaya çalışıyoruz. Buzların içinden ağları toplayıp serip akşamüzeri de tekrar atarak avlanmaya çalışıyoruz. Mesaimize bu şekilde devam ediyoruz. Elimiz ayağımız donuyor ama yapacak bir şey de yok“ ifadelerini kullandı.

Beyşehirli balıkçı Musa Yılmaz da, meslektaşlarının başlattığı yardım kampanyasına kendisinin de destek verdiğini dile getirerek, “Oradaki depremzede vatandaşlarımıza yardımımız, hayrımız olsun diye arkadaşlarla anlaştık. Ağlarımızı bugün onların niyetine attık. İnşallah onlara bizlerin de bir yardımı dokunur. Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar, geride kalanlara sabırlılar ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.