Konya’da 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması başladı

Konya’nın ev sahipliği yaptığı Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Konya’da başladı. 49 farklı ülkeden 63 kişi yarışmalar için Konya’ya geldi. Sultan Selim Camii’nde yapılan yarışmada jüri üyeleri Kur’an-ı Kerim tilavetlerini değerlendirdi. Yarışmayı takip etmek ve Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlemek isteyen vatandaşlar da camiye geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, 8. Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na Konya’da başladıklarını belirterek, “29 Eylül itibariyle açılış programını başkanımızın teşrifleriyle, Konya’mızın ileri gelenlerinin ve halkın katılımıyla icra ettik. Bugün itibariyle de yarışmamızı Sultan Selim Camii’nde başlattık. Burada 3 gün boyunca, eğer yetişmezse 4 gün boyunca elemeler yapılacak ve 4 Ekim’de Allah nasip ederse yarışmamızın Selçuklu Kültür Merkezi’nde finalini yapacağız. Ödül törenimiz ise Ankara’da Hacı Bayram Üniversitesi Kongre Merkezinde Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılışıyla, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak. Bu yarışmamız 2 kategoride devam ediyor. 1.’si hafızlık yarışması; Kur’an-ı Kerim’i ezbere doğru ve güzel bir şekilde okuma yarışması. 2. kategori de, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması ki orada da biraz daha güzel ses ve doğru okuma öne çıkıyor. Her iki dalda toplamda 49 ülkeden 63 yarışmacı bu yarışmaya katılıyor. Aslında 75 ülkeye davetiye gönderildi. Bunların müracaatları alındı, online olarak bir ön eleme yapıldı ve 75 ülke, 49 ülkeye indirildi. Toplamda bu hafta burada 63 yarışmacımız yarışmaya katılacak” dedi.

“Yarışmalar Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye, güzel okumaya teşvik açısından önem arz ediyor”

Daha önceki yıllarda yarışmayı İstanbul’da yaptıklarını hatırlatan Osman Şahin, “Bu sene Konya’da yapmayı düşündük. ‘Ben Kur’an’ın bendesiyim, kölesiyim’ diyen Hazreti Mevlana’nın diyarı burası. Köklü bir Kur’an geleneği olan bir yer Konya. O sebeple de bu yılki Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmamızı Konya’da planlamayı düşündük. Aynı zamanda bu hafta Mevlid-i Nebi Haftası. Bu haftanın etkinliklerine de bir katkı sunsun diye bu yarışmayı Konya’da planladık. Bu yarışmalar önem arz ediyor. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye, güzel okumaya, teşvik açısından önem arz ediyor. Ayrıca Müslüman ülkeler arasındaki dayanışmayı, birliği, beraberliği sağlamak ve bu birliğe katkı sağlamak açısından da büyük önem arz ediyor. Ben bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Yarışmamıza hem Türkiyemizden hem de farklı ülkelerden jüri de katılmakta. Suudi Arabistan’dan, Katar’dan, Hırvatistan’dan, Cezayir’den ve Yemen’den jürilerimiz var. 2 komisyon halinde bu jüri okuyan öğrencilerimizin tilavetlerini değerlendiriyor. Katılımcılara, jüri üyelerimize, yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Bütün Konya halkını ve civardaki insanları bu güzel Kur’an ziyafetinden istifade etmeye davet ediyorum” diye konuştu.