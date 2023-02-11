Konya’da 6 bin 250 depremzede misafir ediliyor

Deprem bölgesinden Konya’ya gelen 6 bin 250 depremzede Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Depremzede ailelerin barınma, yemek, sağlık gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Konya’da depremzedelerin konaklaması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yurtlar ile kamu misafirhaneleri hazır hale getirildi. Şu ana kadar Konya genelinde, deprem bölgelerinden gelen toplam 6 bin 250 vatandaş yurt ve misafirhanelere yerleştirilirken, bu rakamın 7 bini geçeceği belirtildi.

Konya Mesnevi Öğrenci Yurdu’nda depremzede aileleri ziyaret eden Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çok büyük bir felaketi hep birlikte aşmaya uğraştıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Türkoğlu, “Depremin olduğu sabahtan itibaren Konya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kurum amirlerimizden bazıları yardım malzemeleriyle bölgeye gitti. Maalesef çok büyük bir deprem. Yetişmenin, insan kabiliyetini ve kapasitesini aşan bir deprem. Hala şu anda canlı çıkan vatandaşlarımız var, onlar bizi sevindiriyor, mutlu ediyor ama bir yanda da artık imdadına yetişemediğimiz vatandaşlarımız oluyor. Biz Konya olarak bu işi çok hızlı idare ettik. Konya, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm ilçeleri, belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar orası için varını yoğunu seferber etti. Şu anda Konya’mızdaki Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerinde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sayısı 6 bin 250. Muhtemelen bu sayı 7 bini geçecek. AFAD kanalıyla sürekli sevkler yapılıyor. Onların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde kamu kurumlarına ait 9 bin civarında iş makinamız var. Neredeyse buna yakın bir rakamda da vatandaşlarımız gönüllü yardımlarını gönderdi. Bölgede 5 bin 200 kamu görevlimiz var. En az bu kadar da vatandaşımız var. Allah bu millete bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Biz bunu elbette milli birlik ve beraberlik içinde el birliğiyle çözeceğiz inşallah” dedi.

Misafir edilen depremzede vatandaşlar da "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Hatay Antakya’dan ailesi ile Konya’ya gelen depremzede Hidayet Bayraktar, “Arabamız yok, ailemi aldım, annemi, babamı, halalarımla çıktık geldik. Onları diğer yurtlara aldılar. Üzülüyoruz, amcamlar hala enkazın altında. Çocukları vefat etti” şeklinde konuştu. Deprem anını anlatan Bayraktar, “Anlatılamaz ki, tarifsiz. Sokak köpeklerinin havlamasına uyandım. Çığlık atıyordu köpekler havlamıyordu. Gözümü açtım sallamaya başladı, hiçbir türlü durulmadı. Sonra duvarlar bomba gibi patladı. Çıktık, kendimizi sokaklara attık. Şu an buradayız, çok şükür gelebildik. Gelemeyenlere de Allah sabır versin. Kalanların başları sağ olsun. Çok şükür, Allah razı olsun buralara bizim için yer açmışlar” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan gelen Cuma Çam da, “Allah’ım hiç kimseye göstermesin, düşmanımıza da vermesin, hiçbir millete vermesin. Çok kötüydü. Arabada sabahladık, soğukta kaldık. Yarımız orada daha. Biz buradayız ama canımız da orada” diye konuştu.

Ziyarete Hacı İbrahim Türkoğlu’na merkez Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.