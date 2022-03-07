Konya’da 2 bin rakımlı yaylada kayak keyfi yaşadılar

Konya’nın Hadim ilçesindeki 2 bin rakımlı Armağanlar yaylasında düzenlenen kayak festivalinde katılımcılar naylon, şambrel ve yaptıkları özel kayak yatakları ile karın keyfini çıkardı.

İlçeye bağlı Armağanlar yaylasında geleneksel hale gelen kayak festivalinin bu sene 4’üncüsü gerçekleştirildi. Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2 bin rakımlı Armağanlar yaylasında düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde katılımcılar, daha önceden temin ettikleri şambrel, naylon ve özel kayak yatakları ile festival alanında bir araya geldi. Vatandaşlar kaymanın keyfini yaşarken, dengelerini sağlayamayarak düşenler de oldu. Katılımcılara çay, kahve ve sucuk ekmek ikramında bulunulan festivalde yakılan ateşin etrafında ısınan vatandaşlar, söylenen türkülere eşlik etti.

"İstiyoruz ki bu zorlu coğrafyada kayak işi biraz daha profesyonel olsun"

Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Kıvrak yaptığı açıklamada, bu sene kayak festivalinin 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu festival aracılığı ile insanları buluşturma ve eğlendirme amacı taşıdıklarını belirten Kıvrak, “Kayak Şenliği adı altında böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bundan sonra da geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz. İstiyoruz ki bu zorlu coğrafyada kayak işi biraz daha profesyonel olsun. Tabii bu konu bizim imkânlarımızı aşıyor. Bu bölgeye, Hadim havalisine kayak merkezi yapılmasını arzu etmekteyim. Bazı memleketlerde bu karı arasalar bulamazlar. Şu anda 2 metreye yakın kar var. Daha yükseklerde 3 metreye yakın kar var. Yaz ve kış turizmini burada artırmamız lazım. Katılımlar gittikçe artıyor” dedi.

"Birlik beraberlik için böyle bir etkinlik yapıyoruz"

Festivale katılanlardan Cemil Çatal etkinliklerden büyük keyif aldığını söyledi. Daha önce düzenlenen festivallerin 3’üne de katıldığını belirten Çatal, “Kaydığımız alanda 70-80 santimetre civarında kar var. Kayak yaparken sıkıntı çekmedik. Gençler çok eğleniyor. Nasip olursa bu festivale katılmaya devam edeceğiz. Genellikle araba lastikleri ile kayıyoruz. Kaymak için yatak yaptıranlar var. Naylon ile kayan çocuklar da var. Herkes hayatından memnun görünüyor” diye konuştu. Bir başka katılımcı İlknur Çatal ise 3 senedir kar şenliği yaptıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.