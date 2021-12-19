Konya’da 112 sağlık görevlileri kara saplanan sürücülerin de imdadına yetişti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde vakadan vakaya koşan 112 sağlık görevlileri, kara saplanan aracın sürücüsüne yardım ederken cep telefonuyla görüntülendi.

Beyşehir’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde yaklaşık yarım metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok araç trafikte mahsur kalıyor. Etkili olan kar yağışı sonrası yol kenarında kara saplanan bir sürücüye, bu sırada görevden dönen 112 ambulansı görevlileri yetişti. Yol kenarında durarak ambulans içerisinden inen sağlık görevlileri, kara saplanan aracı bulunduğu yerden kurtarabilmek için hep birlikte otomobili arkadan iterek yardım etti. Görenlerin içini ısıtan görüntüler çevredeki bir binadan cep telefonuyla çekim yapan bir vatandaş tarafından kaydedildi.