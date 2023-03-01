"Konya Mobil Gözlük Aracı" Hataylı depremzedelere hizmet veriyor

Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinin ardından Hataylı depremzedelerin sağlığıyla da yakından ilgilenen Konya Büyükşehir Belediyesi, "Mobil Diş Teşhis ve Tedavi Aracı"ndan sonra bu kez bölgeye "Mobil Gözlük Aracı" gönderdi. Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası iş birliğiyle hayata geçirilen araç, Hataylı depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Hatay’da depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ağır yıkımlara neden olduğu Hatay’da, depremzede vatandaşları yalnız bırakmamak için canla başla çalıştıklarını söyledi. İlk günden itibaren altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bölgenin önemli bir ihtiyacını daha gideriyoruz. Konya Diş Hekimleri Odası ile birlikte hayata geçirdiğimiz ’Mobil Diş Teşhis ve Tedavi Aracı’mızdan sonra ’Mobil Gözlük Aracı’mız da deprem bölgesinde hizmet vermeye başladı. Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odamız ile birlikte hayata geçirdiğimiz hizmetimiz hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası Genel Sekreteri Mehmet Soylu, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla iletişime geçtik. Burada böyle eksiklik olduğunu söylemişlerdi bize. Sağ olsun Başkanımız bize yardımcı oldu. Aracı bize tahsis etti, içinin tefrişatını yaptı. Biz de gözlükleri, camları topladık. Bütün meslektaşlarımızın çok büyük katkısı oldu. Herkes bir şeyler verdi. Arabayı olgunlaştırdık ve buraya geldik. Geleli çok kısa bir süre olmasına rağmen 60-70 tane gözlük verdik. İnsanlar gerçekten muzdarip. Kırılan gözlükleri tamir ediyor, yeni gözlük veriyoruz. Bu şekilde Hatay’a hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Gözlük Aracı’ndan faydalanan Hataylılar ise, yeni gözlüklere kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.