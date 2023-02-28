Konya Büyükşehir’in Akıllı Şehir Uygulamaları Hatay’da kritik rol üstlendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde ilk günden bu yana altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji gibi insani ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik uygulamaları ile birçok alanda kritik rol üstlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesini sağlayan Akıllı Şehir Uygulamaları, deprem bölgesindeki çalışmalarda kritik rol üstleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını, 11 şehirde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da ilk günden itibaren yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Asrın felaketinden sonra Hataylıları yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Altay, “Depremin hemen ardından bölgeye en hızlı ulaşan ekiplerin başında geliyoruz. Altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak noktasında tüm imkanlarımızı Hatay halkı için seferber ettik” diye konuştu. Hatay’da yaşamı normale döndürmek için yaptıkları tüm çalışmalarda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir uygulamalarının kritik rol üstlendiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızda hayatı kolaylaştırmak için hizmete aldığımız tüm teknolojik hizmetler deprem bölgesinde de işimizi kolaylaştırdı. Araç takip sistemleri, saha takip platformu, uydu internet hizmeti, sayısal telsiz haberleşme sistemi, solar mobil şarj istasyonu, iş takip sistemleri, KOSKİCBS, akustik dinleme, mobil su şebeke kontrol araçları ve güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi birçok uygulamamız sahadaki çalışmalarımızın en hızlı ve aktif şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. Hatay’ın yeniden ayağa kalması için emek veren herkesten Allah razı olsun. Devletimiz çok büyük, yaraları hep birlikte saracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Uydu internet hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra baz istasyonlarının hizmet verememesinden dolayı bölgede internet erişimini sağlamak amacıyla uydu kurulumu yaparak internet hizmeti sağladı. Bu hizmetten bölgede bulunan Konya İtfaiyesi başta olmak üzere çeşitli illerden gelen arama kurtarma ekipleri de yararlanarak iletişimlerini sağladı. Hatay’daki yıkımdan dolayı haberleşme sistemlerinin devre dışı kaldığı günlerde sahada hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin haberleşmesini sağlamak üzere Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi deprem bölgesinde devreye alındı.

Solar Mobil Şarj İstasyonu

Elektrik kesintileri olması durumunda acil iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla cep telefonunun şarj edilebilmesi için geliştirilen, güneş enerjisiyle şarj olan bataryalar sayesinde herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymayan Solar Mobil Şarj İstasyonu deprem bölgesinde önemli rol oynadı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından cep telefonu şarjı için üretilen cihaz, hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşların da makinesine enerji sağladı. Hatay ilinin tüm altyapı verileri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün kullandığı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi olan KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (KOSKİCBS) entegre edildi. Bu sayede şehrin tahrip olan altyapı ve üstyapıları dijital ortamdan takip edilip daha hızlı müdahale etme ve onarma imkanı oluştu.

Tam donanımlı araç-akustik dinleme

Depremin hemen sonrası 2 adet tam donanımlı su kayıpları kontrol aracı ve 4 teknik personel, tam donanımlı araçların içerisinde bulunan 3 adet Akustik Dinleme Mikrofonu ile enkaz altında kalan depremzedelerin seslerinin tespit ederek ekipleri yönlendirdi. Hatay ilini suya kavuşturmak için su depolarında klorlama işlemi yapabilmek için su depolarına güneş enerji panelleri ile otomatik klor dozajlama yapıldı. Bu sayede depodaki suyun uygun ve kesintisiz bir şekilde dezenfeksiyonu sağlanmış oldu. Depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ’nin sahada kullandığı araçların; envanteri, anlık konumları, ilerlemeleri, hızları, yakıt durumları gibi birçok verinin anlık olarak takip edilmesi sayesinde Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Hatay’da sahadaki ekiplerin koordinasyonu kolaylıkla sağlanıyor. Kar küreme, asfaltlama, yol yapım gibi çalışmaların harita üzerinden anlık olarak takip edilebilmesi amacıyla hizmete alınan Saha Takip Platformu, deprem bölgesi güzergâhındaki yolların da zemin, trafik, kar yağışı gibi durumlarını canlı olarak takip etme imkanı sağladı.

Belediye iş takip sistemleri

Belediye birimleri tarafından yürütülmekte olan işlerin bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden takip edilmesini sağlayan sistemle, depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesi ile ilgili tüm talepler iş takip sistemleri ile tek noktadan kayıt altına alındı. Böylece deprem bölgesinde duyulan ihtiyaçlar, lojistik, depremzedelerin konaklamaları ve transferleri gibi hizmetler kolaylıkla koordine edildi. KONYAKART Deprem bölgelerinden gelerek Konya’da misafir edilen depremzedeler, Konyakart ile belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını ilk günden beri bedelsiz olarak kullanabilme imkanı buluyor.

Deprem bölgesinden gelen misafirlerin, ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve deprem ile ilgili faaliyet gösteren kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve vatandaşların faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla kent içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri önemli noktalar eklenerek kullanıma sunuldu.