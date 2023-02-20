Konya Büyükşehir Belediyesinin kahraman itfaiyecileri hayatlarını riske atıp güvercinleri kurtardı

Depremin en ağır şekilde hissedildiği ve büyük yıkıma sebep olduğu Hatay’da çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yarısı yıkılan bir binanın tepesinde uçan ve yuvasını terk etmeyen güvercini takip etti. Risk alarak enkaz yığının arasına giren ekipler, yuvayı bularak güvercinleri kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, geceli gündüzlü ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, bölgede kalan canlıya ulaşma umuduyla büyük bir hassasiyet içinde mesailerine devam ediyor.

Güvercin, enkaz altında kalan yuvasını terk etmedi

İlk günden bu yana yüzlerce canı enkaz altından çıkarmayı başaran Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, enkaz bölgesinde son bir umutla mesaisini sürdürüyor. Ekipler, enkaz kaldırma işlemi sırasında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Çalışmalar sırasında enkazın tepesinde uçan güvercine dikkat kesilen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda karşılaştıkları manzaraya şaşırdı. Enkazın çevresinde uçan güvercinin yuvasını terk etmediğini fark eden ekipler, çalışmaları bu yöne çevirdi. Risk alarak enkaz yığınlarının arasına giren ekipler, molozların arasında güvercin yuvası buldu. Hassas bir şekilde yuvanın üstüne düşen beton bloğu kaldıran ekipler, ölmüş halde güvercin yavruları ve ısrarla uçan güvercinin eşini enkazın arasından çıkarmayı başardı. Ekipler, çıkardıkları güvercinleri sahibine teslim etti.