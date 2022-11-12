Konut kuralarında ismi çıkanlar sevinç yaşadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Van merkez ilçeleri Tuşba ve İpekyolu için bin 130 konutun kura çekimleri başladı.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’nda dün sabah Van’ın Erciş, Edremit, Gevaş ilçelerine yapılacak konutlar için kura çekimi yapılmıştı. Bugün ise merkez Tuşba ve İpekyolu ilçeleri için kura çekimi yapılıyor. İlk etapta şehit aileleri, ardından sırasıyla engelli, emekli, genç kategorisi ve son olarak ’diğer’ kategorisinde olan vatandaşlar için kura çekimi yapılıyor. Noter huzurunda günün ilk kuraları çekilirken, kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri ise tek tek okunup dijital ekrana yansıtılıyor.

İsmi çıkan şehit aileleri büyük sevinç yaşadı

Konut kura çekilişlerinde ismi çıkan şehit yakınları ve gaziler, uzun zamandır ev sahibi olma hayali kurduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kura çekimlerinde engelli ve şehit ailelerine yüzde 5, emekli-genç kategorisine yüzde 20, ‘diğer’ kategorisinde yer alanlara ise yüzde 50 kontenjan ayrıldı. Kura çekimlerinin akşama kadar devam edeceği kaydedildi.