Konuşma ve işitme engelli şahıs, ’küfür ediyorsun’ diyerek darp edildi

Kocaeli’de otobüsü vaktinde kalkmadığı için Efe Tur yazıhanesine durumu sormaya giden işitme engelli vatandaş, personel tarafından kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Hasan Aydınlı şikayetçi oldu.

Olay, 18 Haziran gecesi İzmit Otogarı’nda meydana geldi. İşitme engelli Hasan Aydınlı, 01.45’teki Efe Tur firmasına ait otobüse binmek üzere otogara gitti. İddiaya göre, otobüsün geciktiğini görünce yazıhaneye gidip personele sebebini sordu. 2 dakika sonra geleceğinin söylenmesi üzerine tekrar perona dönen Aydınlı, saatin 01.57’ye vardığını görünce bu kez yazıhaneye tekrar döndü. Otobüsün 02.30’da geleceği cevabını alınca sinirlendiğini söyleyen Aydınlı, yazıhane personelinin kendisini darp ettiğini söyledi. Aydınlı, kendisine küfür edildiği yönünde ithamlarda bulunulduğunu fakat asla küfür etmediğini belirtti. Darp sonrası olay yerine gelen polis tarafından tutanak tutuldu. Olaydan 1 hafta önce telefonu çalındığı için kimseyi arayamadığını ve tutanakta ne imzalatıldığını anlayamadığını söyleyen Hasan Aydınlı, İstanbul’a varır varmaz bulduğu bir telefonla durumu tercümanına aktardı. Aydınlı, şikayetçi olacaklarını Efe Tur’a bildirmeleri üzerine ilk etapta firmanın kendileriyle görüşme yaptığını fakat sonrasında hiçbir özür dilemediklerini ifade etti. Özrün gelmemesi üzerine Hasan Aydınlı, avukatına vermiş olduğu vekaletle olayla alakalı hukuki süreç başlattığını söyledi.

“Küfür etmedim ama beni darp etti”

Olayın nasıl yaşandığını anlatan işitme engelli Hasan Aydınlı, “16.00-00.00 vardiyasında çalışıyordum. 00.00’da işten çıkıp İzmit Otogarı’na gittim. 01.45’te biletim vardı. Sonra peronda bekledim. Otobüs gelmeyince yazıhaneye gidip sorduğumda 2 dakika içinde otobüsün geleceğini söylediler. Yine peronlarda bekledim, saatin 01.57 olduğunu görünce de tekrardan yazıhaneye gidip sordum. 02.30’da otobüsün geleceğini söylediklerinde sinirlenip neden bu kadar saat beklediğimizi sordum. Oradaki çalışan elimdeki biletimi alarak beni itti. Neye uğradığımı şaşırdım, anlayamadım. Psikolojim gerçekten bozuldu. O arbedede küfür ettiğimi de söylediler. Benim kızıp bağırdığım, sinirlendiğim doğru. Hiçbir şekilde küfür etmedim ama gelip beni darp etti. İşaret diliyle nasıl anlatacağımı bilemedim. Telefonum da yoktu, 1 hafta önce telefonum çalınmıştı. Orada bana tutanak tutturup imza attırdılar. Ne olduğunu da anlamadım. Sonra olay uzamasın diye otobüsüme bindim. İstanbul’a gidince de telefon bulur bulmaz tercümanıma ulaştım” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadılar"

Bu şekilde darp edilen çok sayıda işitme engelli olduğunu ve davalarının arkasında duracaklarını belirten Aydınlı, “Avukata vekaletimi verdim ve mahkeme süreci başladı. Ben bu sürece devam etmek istiyorum. Efe Tur’la da ilk etapta görüşme sağlandı. Hatta bizi davet edeceklerini ve özür dileyeceklerini de söylediler. Kendilerini geri çektiler. Hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadılar. O yüzden ailemizle konuşup şikayetçi olmaya devam edeceğimizi söyledik. Bunu yalnızca kendi adıma söylemiyorum. Bütün işitme engellilere yapılan bir vurma eylemiydi. Bundan dolayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve sürece devam etmek istiyoruz. Bir tek ben değil, bu şekilde darp edilen çok sayıda işitme engelli arkadaşımız var” ifadelerini kullandı. Kendilerinden özür dilenmediğini ve şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Aydınlı, “Bizden özür dilenseydi hiçbir şekilde şikayetçi olmazdık. Hiçbir şekilde özür dileme gibi bir durum olmadı. Oradaki çalışanlar çok ağır ithamlarda bulundu. Küfür ettiğim söylendi. Geri çekilmeyi hiç düşünmüyoruz, maddi manevi davamıza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Güvenlikler güldüler, sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar”

Olay anında güvenlikçilerin güldüğünü ve darp eden vatandaşı değil kendisini tuttuklarını söyleyen Hasan Aydınlı, “Hem kimliğimi hem telefonumu aldılar. Videoda görünür, oradaki güvenlik de gülüyor. Tamam, çalışanın iş akdine son verildi ama güvenlikçi arkadaşlarımız da bakıp yardımcı olmak yerine hep güldüler. Niye arkadaşı tutmuyorlar? Beni tutuyorlar ama arkadaşı tutmuyorlar. Sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” sözlerini kaydetti.

“Biz daha geride bırakıldık”

Diğer engellilere göre işitme engellilerin geri planda bırakıldıklarını iddia eden Aydınlı, “Engelliler açısından sadece biz işitme engelliler çok geride kaldık. Zihinsel engelli, görme engelli gibi arkadaşlarımıza nazaran biz daha geride bırakıldık. Biz de aynı şekilde ilgiyi çok bekliyoruz. İşitme engellilerin şiddet görmesini talep etmiyorum. Engelliler açısından geride kalmayı talep etmiyoruz. Görünmek istiyoruz. Yetkililerin biraz daha bu konuyu göz önünde bulundurmasını istiyoruz” dedi.