Konseri İptal Edilen Aynur Doğan Kimdir?

Aynur Doğan, şarkıcı ve söz yazarıdır.

Halk müziği şarkılarını seslendirmesi ile tanınır. Özellikle Kürtçe müzik alanında Türkiye'de ve dünyada en önemli isimler arasındadır.

Kürtçe ve Türkçe pek çok şarkısı bulunan Aynur Doğan, bugüne değin onlarca şehirde konserler vermiştir.

Aynur Doğan Kaç Yaşında, Nereli?

Aynur Doğan, 1 Mart 1975 tarihinde doğmuştur ve 47 yaşındadır.

Doğum yeri Tunceli Çemişgezek'tir. Kendisi aslen Türkiye Kürdüdür.

Aynur Doğan'ın Kariyer Hayatı

Aynur Doğan, başarılı bir halk müziği şarkıcısıdır. 2004 - 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığının Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinlikleri dolayısıyla onlarca şehirde sahneye çıkmıştır.

Bazı filmlerde şarkıyla yer alan Aynur Doğan, birçok müzisyenle birlikte çalışmıştır.

Aynur Doğan'ın Albümleri ve Şarkıları