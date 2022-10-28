Konserde annenin oğlu için fedakarlığı duygulandırdı

Adana’nın Kozan ilçesinde serebral palsi hastalığı nedeni ile engelli olan oğlunu hayranı olduğu Haluk Levent konserine getiren annenin fedakarlığı herkesi duygulandırdı.

Kozan’da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Halaman Serebral Palsi hastası olan 16 yaşındaki oğlu Hakkı Umut Halaman’ı hayranı olduğu Haluk levent konserine getirdi. Konserde engelli vatandaşların bulunduğu alanda oğluna konseri izleten anne şarkılarla coşan oğlunu tekerlekli sandalyede tutamadı. Anne konsere oğlunu kucağında taşıyarak devam etti. O anlar herkesi duygulandırdı. Konser sonrası konuşan anne Fatma Halaman, oğlunun mutluluğunun her şeye değdiğini belirterek oğlunun büyük bir Haluk Levent hayranı olduğunu söyledi.