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Komşuya tencereli darp

Adana’da bir kadın komşusu tarafından yüzüne tencere ile vurularak yaralandı. Yaralanan kadın olayı yargıya taşıyınca iddianameyi hazırlayan savcılık tencereyi silah olarak kabul etti. Komşusundan şiddet gören kadın, şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor.

Haberde İnsan 19.04.2022, 10:35
Komşuya tencereli darp

Adana’da bir kadın komşusu tarafından yüzüne tencere ile vurularak yaralandı. Yaralanan kadın olayı yargıya taşıyınca iddianameyi hazırlayan savcılık tencereyi silah olarak kabul etti. Komşusundan şiddet gören kadın, şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde geçen 16 Temmuz’da meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Filiz Bektik (39), 4 sene önce komşusu F.S. (46) ile güneş enerjisinin akıtması ve tamir edilmemesi nedeniyle evinin hasar görmesinden dolayı sorun yaşadı.

Eşiyle birlikte savcılığa giden genç kadın, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine iddiaya göre F.S., akrabalarıyla birlikte komşusunun evini basarak genç kadına şiddet uyguladı. Tekrar 2 komşu karakolluk oldu ancak F.S., ‘Ben bir şey yapmadım’ diyerek karakoldan geri çıktı.

2 komşu arasında husumet devam ederken, geçen Haziran ayında F.S.’nin oğlu bu sefer de Bektik’e küfür etti. Genç kadın tekrar karakola giderek şikayetçi oldu. 16 Temmuz’da ise Bektik, marketten eve döndüğü sırada apartman girişinde F.S. ‘Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım’ deyip elinde bulunan tencere ile genç kadının yüzüne vurarak yaraladı.

‘Silahla kasten basit yaralama’ suçundan dava açıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının yüzünde 2 kesik oluştu ve dikiş atıldı. Ardından Bektik, komşusu hakkında tekrardan şikayetçi oldu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. İddianamede ise tencere silah sayılarak ‘Silahla kasten basit yaralama’ suçundan dava açıldı.

Komşusundan şiddet gören Filiz Bektik, şimdi bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Bektik, bütün sorunun güneş enerjisinin akıtmasından dolayı çıktığını belirterek, “4 yıl önce komşumla güneş enerjisi nedeniyle sorun yaşadık. Güneş enerjileri aktı ve evimize hep zarar verdi. Kendisiyle görüştüm, ‘Yaptıracağım’ dedi ancak asla yaptırmadı. Evim sürekli zarar gördü” diye konuştu.

“3 buçuk aylık hamileyken bana saldırdı”

Kendisinin 3 buçuk hamileyken yine komşusu tarafından şiddet gördüğünü öne süren Bektik, “Evim zarar görünce ve komşum yaptırmayınca savcılığa giderek şikayette bulundum. Ardından F.S., bütün akrabalarını alarak evime geldi. Ben 3 buçuk aylık hamileyken bana saldırdı. O gün kadının tekmeleri havada uçuştu. Karakola gittim, şikayetçi oldum ama hiçbir şey çıkmadı. Kadın gidip ‘Ben bir şey yapmadım’ diyordu. Olay öyle kapandı” dedi.

“Sen delinin tekisin diyerek tencereyle vurdu”

Komşusunun yüzüne tencereyle vurduğu olayı anlatan Filiz Bektik, “16 Temmuz’da ekmek ve şeker almış eve dönerken bina girişinde F.S. ile karşılaştım. ‘Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım’ diyerek kafama 2 kez vurdu. Poşet kafamda parçalandı. Tencere kendisinin elinde kaldı, kapakta uçtu. Ben o ağrıya, kan akmasına dayanamadım. Çığlık attım. O da kaçtı ve tencereyi saklamış. Ardından da komşular yardım etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldım. Yüzümde 2 kesik oluştu, dikiş atıldı. Şu anda izler halen var” ifadelerini kullandı.

“Yargıya güveniyorum”

İddianamede tencerenin silah sayıldığını gördüğünde ise mutlu olduğunu anlatan genç kadın, “Şikayetçi oldum ve şu anda olay yargı aşamasında. Savcı tencereyi silah saymış. Böyle bir kararı bekliyordum. Örnek davalara bakmıştım, görünce de çok mutlu oldum. Ben yargıya güveniyorum, bu olayın cezasız kalmamasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Avukat Çağrı İnanç ise F.S.’nin hak ettiği cezayı alması için çabaladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kadının, kadına şiddeti bu sefer de söz konusu. Müvekkilim defalarca komşusu tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmış. Şu anda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Müvekkilim mağdur durumdadır. Biz sürecin arkasındayız. Tencere ile müvekkile bir saldırı söz konusu. Bu tencere silah sayılmış vaziyette. Karşı tarafın en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olacağız.”

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