KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti

Anadolu sevdalısı Kimya Öğretmeni Haşim Bayram, gurbetçilerin birikimleriyle Konya’ya dev sanayi tesisleri kazandırdı...

Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Konya’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınmıştı.

70 yaşındaki Haşim Bayram hayata veda etti.

Bayram'ın naaşı yarın Hacıveyis Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedilecek.



Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram da geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.





HAŞİM BAYRAM KİMDİR?

1951 yılında Karaman'da doğan Haşim Bayram, ilk ve orta öğrenimini Kazım Karabekir'de, lise öğrenimini de Akşehir İlköğretim Okulu ve Ankara Yüksek Öğretmen Hazırlık sınıflarında tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Fizik lisansı, ayrıca Kimya Yüksek Mühendislik öğrenimini tamamladı. Anadolu'nun birçok lisesinde kimya öğretmenliği, sanayii bölge müdür yardımcılığı ve bazı sanayii tesisi ve kuruluşlarında mühendislik yaptı. 1981 yılından sonra özel dershanecilikle ticari hayata atıldı. 1989 yılından itibaren Kombassan kuruluşunu başlattı. Bayram uzun bir dönem Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.