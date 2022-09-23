Kolu kırıldı şikayetçi olmadı! Bu Acun farklı bir adam...

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrasında kolu kırılan Acun Ilıcalı tedavi amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Kolu kırıldı, kızı taburcu edildi

Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti.

3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" diye konuştu.