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Kolları olmayan adam çenesiyle bilardo oynayarak hünerlerini sergiliyor
Pakistan'da doğuştan kolları olmayan 32 yaşındaki Muhammad Ikram, çenesini kolları yerine kullanarak oynadığı bilardo ile herkesi şaşırtıyor.
Haberde İnsan 23.10.2020, 16:14
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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Samundri'de doğuştan kolları olmayan Muhammad Ikram, bilardodaki yeteneğiyle herkese örnek oldu. Ikram, çenesini kolları yerine kullanarak herkesi mağlup ediyor. Sırası geldiğinde bilardo masasına çıkarak hamlesini değerlendiren 32 yaşındaki Ikram, sert bir şekilde çenesiyle vurduğu topu cebe sokarak tüm sayıları topluyor. Bilardo sevgisini yıllar önce oyuncuları izleyerek kazanan Ikram, pratik yaparak yıllar içinde oyun salonlarında yarışacak seviyeye geldi.
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