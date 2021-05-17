Kol ağrısı diye gitti, kanser çıktı

Sağ kolunda aylarca geçmeyen şiddetli ağrıya “kireçlenme” tanısı koyulan Hatice Demir (66) “Multple mylelom” (plazma hücreleri kanseri) tanısı alınca hayatının şokunu yaşadı. Demir, bu tanının ardından iki büyük ameliyat geçirip kemoterapi görmeye başlarken, Prof. Dr. İbrahim Akel, “Bir kol ağrısının altından kanser çıktı. Müdahale edilmezse hastada kalıcı bir felç durumu söz konusuydu. Basamaklandırılmış tanı, tedavi ve iyi bir ekip ile sonuca ulaştık. Hastamız ağrılardan da felç riskinden de kurtuldu. Kalıcı tedavi için kemoterapiden sonra kök hücre nakli olacak” dedi.

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan 2 çocuk 6 torun sahibi emekli ilkokul öğretmeni Hatice Demir, geçen kasım ayında sağ kolunda bilekle dirsek arasında başlayan ağrıları önce önemsemedi. Ancak ağrı kesicilerle geçmeyen ağrının şiddetinin artması ve süresinin uzaması üzerine Manisa’da nöroloji ve fizik tedavi uzmanlarına gitti. MR çekildi, diğer tetkikleri yapıldı, ağrıya kireçlenmenin yol açtığı söylendi. İlaç tedavilerine karşın ağrılar dinmeyince Demir, 25 Şubat’ta İzmir Kent Hastanesinde Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel’e başvurdu. Demir, aklının ucundan bile geçmeyen “kanser” tanısını buradaki muayene ve tetkikler sonucunda aldı. Prof. Dr. Akel hastasını iki ameliyat, kemoterapi tedavisi ve kök hücre nakline götüren süreci şöyle anlattı: “Hatice Hanım’ı muayene ettiğimde sağ kolunda ciddi bir zayıflıktan, boyundan omuza ve oradan aşağıya inen dayanılmaz ağrısı olduğunu tarif ediyordu. Haftalardır uyku uyuyamadığını söyledi. Çektirdiğimiz boyun MR’ında özellikle hastanın 7 numaralı boyun omurgasının eriyerek çöktüğünü gördük. Bu tür bir erime ancak omurgaya sıçrayacak ve onu zayıflatacak bir hastalıkla mümkün olabilirdi. Hastanın bilinen bir öyküsü yoktu bu konuda. İleri tetkik gerekiyordu. Hastanın hemen yatışını yaptık ve tüm vücut değerlendirmesinde benzer bir lezyonun 9 sırt omurgasında da olduğunu gördük. Ancak orada çökme yoktu. Onkoloji ile birlikte hastayı değerlendirdik ve bunun bir kötü huylu hücre grubu olduğuna karar vererek sırtındaki omurgadan bir kemik biyopsisi aldık. Hastalığın kemik iliği ile ilişkili ‘multiple myelom’ denilen bir tür kanser olduğunun anlaşılması üzerine de tedavi planımızı yaptık.”

Felç olma riski vardı

Prof. Dr. Akel, hastanın boyun omurgasındaki çökmenin çok kritik bir seviyede olduğunu belirtirken, müdahale edilmediği taktirde felç riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Prof. Dr. Akel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim tetkikler sürerken bu öngörümüzün belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Hasta ayağa kalktığında bacaklarında güçsüzlük ve yürüyememe durumu söz konusuydu. İki seanslı büyük ameliyatlar olacaktı. Ekibimizi kurduk. İlk seansta boynun ön tarafından girerek bu 7 numaralı omurgayı ve diğer tutulmuş olan kemik yapıları, bir kaburgayı sağ taraf kol sinirine giden yapının üzerinde oraya baskı yapan bir kaburgayı Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Kutsal Turhan ile beraber çıkardık. Boyundaki omurgayı çıkardık, kanamalı bir ameliyat oldu. Tümörden dolayı oraya uygun bir metal yapı ve kafes yapı kurduk. Başarıyla tamamlanan ameliyattan sonra hastayı yoğun bakıma aldık. Ameliyattan sonra hastanın sağ kolundaki ağrı tamamen geçmiş, kuvveti omuz ve dirsek seviyesinde geri gelmişti. Hastamız yoğun bakımdan çıktıktan sonra ikinci seans ameliyat için hazırlandık. Ameliyatta hastayı yüzükoyun yatırarak bu sefer arka taraftan boynun arkasından girerek kalan omurgadaki tümör yapıları temizledik, buraya vida ve çubuk sistemi ile bir tespit sağladık. Ameliyat sırasında Beyin Cerrahisinden Doç. Dr. Ali Akay’dan büyük destek aldık. Tabii ki her iki ameliyatta ve sonrasında anestezi ve yoğun bakım süreci de çok önemliydi. Böylesine büyük ve kanamalı ameliyatlarda hastanın kaybedilmesi an meselesidir. Ameliyat sırasında ve sonrasında hastamıza üstün bakım ve tedaviyi de Anestezi Uzmanımız Doç. Dr. Mert Akan ve ekibi verdi. Bu hocalarımızın desteğiyle tam bir ekip işi çıktı ortaya. Hastamız iki büyük ameliyattan sonra artık yürüyor, geziyordu, ağrısından kurtulmuştu. Hemen Hematoloji Uzmanımız Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü ile irtibata geçerek hastanın kalıcı tedavisi için planlama yaptık. Hastamıza kemoterapi başlandı. Bu sürecin sonunda da kemik iliği kök hücre nakli olacak. Hastamızın tedavisi çok iyi gidiyor ve aylar sonra ilk kez artık yüzü gülüyor. Bir kol ağrısının altından kanser çıktı. Müdahale edilmezse hasta da kalıcı bir felç durumu söz konusu olacaktı. Basamaklandırılmış tanı, tedavi ve iyi bir ekip ile sonuca ulaştık. Hastamız ağrılardan da felç riskinden de kurtuldu. Bizim için de ciddi endişeli ve stresli bir süreçti. Sonuç iyi, tüm yorgunluğumuzu unutturdu.”

"Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim”

Öte yandan kolunda ilk ağrı başladığında durumunu önemsemediğini, ancak kireçlenme tanısı alıp ilaç tedavisi başladıktan sonra ağrının azalmayıp şiddetlenmesiyle hayatının kabusa döndüğünü belirten Hatice Demir, “Ağrı kesici, kas gevşeticiler hiç çözüm olmamıştı. Ağrı şiddetlendikçe oturamıyor, günlerce uyayamıyordum. Yüksek tansiyon sorunu çıktı. Yemek yiyemediğim için zayıfladım, yaşam kalitemi, umutlarımı yitirmiştim. Kent Hastanesinde Prof. Dr. İbrahim Akel hocamıza ilk muayene olduğum gün bu ağrıların masum bir şey olmadığını söylemişti. Doğru tanı ve tedavilerle şimdi çok çok iyiyim. Sırada otolog kemik iliği nakli kaldı. Başta İbrahim Hoca olmak üzere emeği geçen tüm hekim ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim” diye konuştu.