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Kocası barışmak için ölmek istemişti: "Şiddete dayanamadım"

Adana’da boşanma aşamasındaki karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi, "İşkence görüyordum. Sessiz çığlıklar atardım. Her küstüğümüzde intihar etmeye kalkıyor. O kadar çok şey çektim ki öldürse de umurumda değil. Dönmeyeceğim geri" dedi.

Haberde İnsan 02.12.2021, 09:59
Kocası barışmak için ölmek istemişti: "Şiddete dayanamadım"

Adana’da boşanma aşamasındaki karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi, "İşkence görüyordum. Sessiz çığlıklar atardım. Her küstüğümüzde intihar etmeye kalkıyor. O kadar çok şey çektim ki öldürse de umurumda değil. Dönmeyeceğim geri" dedi.

Tır şoförü Nurettin (43) ve ev hanımı Merve (30) Ceylan çifti 16 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2 buçuk ay önce tartıştı ve Merve Ceylan bunun üzerine çocuklarını alıp annesinin evine yerleşti. Merve Ceylan ardından eşine boşanma davası açtı.

Eşiyle barışmak için her yolu deneyen Nurettin Ceylan, 23 Kasım günü gece saatlerinde Çukurova ilçesindeki bir köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu da Nurettin Ceylan köprüden indi.

Geçen hafta İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Nurettin Ceylan, eşiyle barışmak istediğini ve onu çok sevdiğini söyledi.

“Sessiz çığlıklar atardım”

İHA’nın ulaştığı Merve Ceylan ise eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ve intihar girişimlerinin şov olduğunu öne sürdü. Ceylan, eşinden şiddet gördüğünde defalarca polise gittiğini ancak eşinin gelip her seferinde özür dileyip kendisini affettirdiğini söyledi. 14 yaşından bu yana eşinden şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın, “Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Son 3 yıl öncesine kadar şiddet görüyordum. Hatta şiddetten çok işkence görüyordum. Beni yere yatırıp saçlarımdan tutardı, ayağıyla vururdu. Ağladığım ya da sesimi çıkarttığım zaman bana ‘Sakın ağlamayacaksın’ diyerek sessiz dövmeye çalışırdı. Sessiz çığlıklar atardım” diye konuştu.

İlk dayağını 1 haftalık gelinken yediğini öne süren Ceylan, “Ben 14 yaşındayken birbirimizi gördük ve ben sevdim onu. O zaman daha aşk, sevgi nedir bilmezdim. İlk dayağımı 1 haftalık gelinken yedim. Sebebini söylemeyim ama tokat atarak dövdü” ifadelerini kullandı.

“Anneme bozma aramızı dedi, demez olaydım”

Eşinin kendisini aldattığını ve gelip bunları anlattığını aktaran Merve Ceylan, “Beni defalarca kez aldatmış, ben bir keresinde bunu yakaladım ama onun haricinde gelip bana anlatıyordu. Bu geçen intihar ederken polis beni aradı ve ben de yalan söylediğini belirttim. Daha önce çok yaptı. Biz nişanlıyken bu numaralara başladı. Annem nişanlıyken yüzüğü attırttı. O zaman gelip kendini önümüze atıp intihar etmeye kalktı. O zaman aşık oldum işte ona. İlk kandırışı böyle oldu. Ben de kandım ve anneme bozma aramızı dedim. Demez olaydım. Her küstüğümüzde intihar etmeye kalkıyor. ‘Merve seni çok seviyorum’ laflarını çok duydum” dedi.

“Dönmeyeceğim geri”

Boşanma dilekçesini verdiğini ve geri dönmeyeceğini söyleyen genç kadın, daha sonra şunları söyledi:

“Ben bunca zamandır çocuklarım için dayandım ama en ufak bir şeyde beni evden kovdu. Ben boşanacağım. Kalırım tek başıma, çalışırım çocuklarımı büyütürüm. Ben de çok korktum, sessiz kaldım her şeye ama o kadar çok şey çektim ki öldürse de umurumda değil. Dönmeyeceğim geri. Benim gibi olan kadınlar da korkmasın. Boşanın kurtulun, arkamızda devletimiz var.”

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