Kocaeli’den Pakistan’a 12. tren seferi

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan insani yardım paketlerinin içinde bulunduğu 28 vagonluk ’İyilik Treni’ 12. seferi için Kocaeli’den yola çıktı.

Sel felaketi yaşayan Pakistan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yardım kampanyasına destekler sürüyor. Kocaeli Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara Marmara Bölgesi’nde bulunan 12 il destek verdi. 12 ilin katkısıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri 28 vagondan oluşan İyilik Trenine yüklendi. TCDD Köseköy Tren Lojistik Merkezinde düzenlenen uğurlama törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Koçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, TCDD Lojistik Müdürü Kenan Demircan ve TCDD Köseköy Lojistik personeli katıldı. 12. seferini yapan “İyilik Treni" Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy tarafından uğurlandı.

"Koli adetimizi 62 bine tamamladık"

Yoğun programları sebebiyle iyilik treni uğurlamasına katılamayan Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ileten Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy “Dost ve kardeş ülke Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden dolayı ülkemizin başlatmış olduğu İyilik Treni seferlerine yine Kocaeli’de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marmara bölgesinde 12 ilimizin ortak noktası Kocaeli olmak üzere toplamda 55 bin koli hedeflenmişken bugün itibariyle koli adetimizi 62 bine tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta için hazırlanan programla da bu hedefimiz 72 bin olarak revize edilmiş olacaktır. Marmara bölgesine verilen koli sayısını biz bölge olarak aşmış durumdayız. Ayrıca 2 bin temizlik malzemeleri kolisi de gönderildi. Bu kolileri ilimize ulaştıran komşu illerimize, ilimizdeki sanayicilerimize, AFAD çalışanlarımıza, TCDD’ye, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz hafta da Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla 17 vagondan oluşan 25 bin 399 insani yardım malzemesi gönderildi.