Koah hastasının imdadına polis yetişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da koah hastası depremzedenin imdadına polis yetişti.

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarın oluştuğu dört ilçeden biri olan Doğanşehir’de bir süreliğine kesilen elektrikler, koah hastası yaşlı bir amcanın solunum cihazını kullanamamasına neden oldu. Elektriklerin kesilmesiyle nefes almakta zorlanan yaşlı amcanın imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Ekipler tarafından temin edilen jeneratör ile solunum cihazı çalıştırılan depremzede derin bir nefes alırken, polis ekiplerine teşekkür etti.