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Klasik otomobil düşkünü tamirci

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

Haberde İnsan 15.12.2020, 12:46
Klasik otomobil düşkünü tamirci

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

Niğde’de güvenlik sistemleri işi yapan 31 yaşındaki Burak Abidin Aksoy’un 8 yıl önce aldığı klasik otomobili ayağa kaldırmak için verdiği uğraşı zamanla hobisi oldu. Atölyesinde eski araçlara yeniden hayat veren Aksoy, 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi.

Kimi uzun yıllar hiç kullanılmamış birçok parçası kaybolmuş klasik arabaların ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını bulan Aksoy, bulamadığı parçaları ise yurt dışından temin ediyor.

Kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar otomobilleri tamamen yenileyen Aksoy, her bir otomobile aracın durumuna göre 5 ay ile 1 yıl arasında emek veriyor.

Yaptığı araçların 4’ünü koleksiyonuna ekleyen Aksoy’un hedefi ise garajını klasik araçlar müzesi haline getirebilmek. Burak Abidin Aksoy, "Bundan 8 yıl önce iş yerimden ayrıldım birikmiş paramla da klasik bir araç aldım 1975 model. Aslında alırken tereddüt ederek aldık epey çünkü masraflarının altından kalkıp kalkamayacağımızı bilmiyorduk. Arabayı aldıktan sonra kaporta, elektrik, motor aksanlarını komple restorasyon çalışması yaptık. Aslında hiç tecrübem yoktu. Videolarını izleyerek yurt dışındaki kaynakları araştırarak Türkiye’deki emsallerini araştırarak buna yönelin bir şey yapmaya çalıştım. Toplamda bu zamana kadar 10 araç yaptım bu araçlardan en eskisi 1970 model bir araçtı. Daha sonra farklı modellerde araçlar yaptım. Araçları genelde kendi koleksiyonum için restore etmeye başladım bir süre sonra hobimiz koleksiyonumuz haline geldi. Kendi araçlarımı toplamaya başladım" dedi.

Araçların tadilat sürelerinin 4 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini söyleyen Aksoy, değiştirdiği parçaları da orijinaline sadık kalarak değiştirmeye özen gösteriyor. Aksoy, "Araç bize geldiğinde genelde hurda veya kullanılmayan araçlar oluyor. 20, 25 yıl yatan araçlar var. Tabi bu araçları alıp yapması kolay bir süreç değil biz bunu komple restorasyona soktuğumuzda kaporta işiyle başlıyoruz, soyma ve kumlama, boyasının kazınması oluyor daha sonra çürüklerinin temizlenmesi aşaması oluyor. Astar, boya işlerini yaptıktan sonra elektrik ve motor aksamını elden geçiriyoruz. Bu araçların iç döşemelerini yapıyoruz iç döşemede o dönemin birebir ilk çıktığında neyse ona yönelik, orijinaline sadık kalarak biz bu araçları restore ediyoruz. Ortalama 5 ayla 1 yıl arasında aracın durumuna göre değişiyor. Bu araçları ilk aldığımda normalde iyi gözle bakmıyorlar aslında çürüğü çok fazla ve hurda araçlar olduğu için bu hurdalarla ne yapacaksın git yenisini al diyorlar ama biz eskinin sevdalısıyız. Bitince zaten hurdalarla uğraşma diyen bizi gezdirsene diyor bu insanın hoşuna gidiyor çünkü hiç olmayacak bir şeyden yeniden bir şeyler yapıp inşa ediyorsunuz bu mutluluk veriyor. Eski araçlara da emek verildiğinde sevgiyle yaklaşıldığında güzel sonuçlar elde edebildiğiniz görüyorlar. Hızlı tüketim toplumu olduğumuz için genelde insanlar emek vermekten ziyade arabayı alalım kullanalım değişelim mantığıyla ilerliyorlar. Biz genelde emek verdiğimiz araçlarla dolaşmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Aksoy’un hedefi ise ilerleyen dönemde garajını İç Anadolu Bölgesi’nde küçük bir araç müzesi haline getirmek.
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