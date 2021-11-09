Klasik araba tutkusu onu hiç ummadığı bir aracın sahibi yaptı

Erzurum’da klasik araba tutkusunun peşinden 20 yıldır koşan Haluk Ertek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasına yıllardır gözü gibi bakıyor.

Erzurum’da yaşayan İş Adamı Haluk Ertek’in 20 yıllık klasik araba tutkusu en sonunda onu, MHP’nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasının yeni sahibi yaptı. Aracın 5’inci sahibi olan Ertek, 4 yıldır aracına gözü gibi bakıyor. Aracı Bursa’dan satın alarak çekici yardımıyla Erzurum’a getiren Ertek, aracını sadece haftada bir kez trafiğe çıkartıyor.

Boyası haricinde tamamen orijinal olan otomatik vites araç, iki kapısının arasında direk olmaması ve her iki kapının camının bir bütün halinde görülmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fotoğrafçılardan düğün çekimlerinde kullanılması için teklifler alan Ertek, araca gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Öte yandan, aracı satın almak isteyen çok sayıda kişinin olduğunu fakat kendisinin satmayı düşünmediğini söyleyen Ertek, Türkeş’in arabasını kullandığı için de gurur duyduğunu ifade etti.

“20 yıllık hayalime kavuştum”

Araç sahibi Ertek, 20 yıllık hayaline çok değerli bir araçla kavuştuğunu ifade ederek, “Aracı 2018 yılında Bursa’dan aldım. İlk sahibi Alparslan Türkeş’ti. Ben aracın 5’inci sahibiyim. 1973 model Chevrolet Caprice Classic, yani aracım, 48 yaşında. Otomatik vites ve pencerelerinin arasında direk bulunmuyor. 20 yıldan beri bu tür araçlara ilgi duyuyordum. En sonunda 20 yıllık hayalime kavuştum” dedi.

“Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor”

Ertek, aracın boya haricinde orijinal olduğunu belirterek, “İnsanların araca çok fazla ilgisi var. Herkes ilgiyle bakıyor. Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor. Fotoğraf çekilmek isteyen, bizi bir tur gezdir diyen ve düğününde kullanmak isteyen çok kişi var. Bu araç tamamen orijinal, sadece boyası orijinal değil. Kesinlikle her şeyi dört dörtlük muhafaza edilmiş. Alparslan Türkeş’in ilk sahibi olması benim için gurur verici. İnsanlar duyunca şaşırıyor” şeklinde konuştu.

“Satmayı düşünmüyorum”

Ertek, araca çok fazla ilginin olduğunu fakat satmayı düşünmediğini kaydederek, “Trafikte aracı görenler sürekli soruyorlar satılık mı diye. Ben aracı almadan önce aynı onlar gibi klasik araçların peşinde dolaşıyordum. Ben aracımı satmayı düşünmüyorum” dedi.