Kızının sol yanı oldu

Ordu’da doğuştan tek kolu olmayan 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz’in engeli müzik sevgisine engel olamadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda müzik kursuna başlayan Zeynep’in diğer kolu ise annesi Derya Seniz oldu. Anne ve kızı aynı piyanoda birlikte müzik öğreniyorlar.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve doğuştan tek kolu olmayan 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz, piyanoya merak sardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (ORMEK) verilen piyano kursuna başvuran Zeynep Sare’ye bir kolunun olmaması engel olamadı. Kızının müzik aşkını kırmayan vefakar annesi Derya Seniz, kızı ile birlikte diğer yarısı olmak için piyano kursuna katıldı. Kursları hiç aksatmayan anne ve kızı, tek piyanoda müzik öğrenmeye başladı. Annenin kızı için yaptığı bu davranış hem ORMEK’e gelen kursiyerler hem de öğretmenler tarafından büyük takdir topladı.

“Ben kızımın hep sol yanı oldum”

Kızı için piyano öğrenmeye başlayan ve onun en büyük destekçisi olan Derya Seniz, kızı için her şeyi yapabileceğini söyledi. Kızının müziği çok sevdiğini ve ona yardımcı olmak için diğer yarısı olduğunu vurgulayan anne Seniz, “Zeynep kolu olmadığı için evde evham yapıyor, çok üzülüyordu. Kafası dağılsın, kolunun yokluğuna üzülüp strese girmesin diye kurslara peşimden götürdüm. Diğer çocuklardan farkı olmadığını, onların yaptığı her şeyi Zeynep’in de yapabileceğini göstermek için başladım. Sonra Zeynep kendisi bir şeyler yaptıkça devam etti. Son zamanlar ise müziğe, piyanoya merak saldı. Tek başına yapamaz diye düşündüm. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ORMEK kursuna geldik. Çocuğumun piyanoya meraklı olduğunu söyledim, hocalarımızla görüştük. Yapabileceğini söylediler. Ben doğduğu günden beri ona yardımcı olmaya çalışıyorum, ben onun hep sol yanı oldum. Piyanoda da o sağ notaları çalıyor, ben sol notaları çalıyorum. O mutlu ben mutlu, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Şimdi de kızımla birlikte ORMEK’te birçok yeni kursa başladık, birlikte çok şey başaracağız” dedi.

7 yaşındaki Zeynep Sare: “‘İyi ki varsın sol yanım’”

Annesinin bu vefakarlığı karşısında ‘İyi ki varsın sol yanım’ diyen 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz, müziği çok sevdiğini belirtti. Annesi ile birlikte piyona öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden Zeynep Sare, “Piyona çalmayı çok heves ettim. Annemle birlikte ORMEK’e geldik. Burada öğretmenlerim çok iyi, güzel parçalar çalıyorum. Annem piyano çalarken diğer koluyla bana yardım ediyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel çalışıyorum. Annem iyi ki varsın sol yanım” diye konuştu.

“Zeynep ve annesi çok gayretli ve çok başarılı”

ORMEK’te piyano eğitimi veren Özmen Solu, “Zeynep yanıma geldiğinde özel olduğunu gördüm. Kendisinin ve annesinin bu konuda istekli oluşundan çok etkilendim. Zeynep çok gayretli ve çok yetenekli bir öğrenci. Kendi yaş grubuna göre ileride. Annesi de gerçekten çok gayretli, hiçbir dersi aksatmadan kızı ile birlikte geliyor. Hem Zeynep’e hem de annesine piyano eğitimi vermeye çalışıyoruz. Şüphesiz tüm anneler çocukları için fedakarlık yapıyor ama Zeynep’in annesi Derya hanım Zeynep için kelimenin tek anlamıyla onun sol yanı. Asla yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu.