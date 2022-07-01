Kızının nikâh günü hayatını kaybetti

Bilecik’te bir anne, kızının nikâh günü genç yaşta hayatını kaybetti.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe’nin eşi olan ve bir süre önce ameliyat olan Emine Akçe (48) dün hayatını kaybetti. Akçe’nin cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Söğüt İlçe Mezarlığına defnedildi. Emine Akçe’nin hayatını kaybettiği gün kızı Mine’nin Söğüt Belediyesinde nikâh töreni olacağı öğrenilirken, nikâh cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan cenazeye, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve sayıda seveni katıldı.