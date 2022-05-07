Kızının eğitimi için yağmur çamur demeden kilometrelerce yol kat ediyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 13 yıl önce eşiyle boşanan ve kızına hem annelik hem de babalık yapan Songül Özdemir, kızının eğitimi için yağmur çamur demeden elektrikli bisikletle kilometrelerce yol kat ediyor. Maddi imkânsızlıktan dolayı servis ücretini karşılayamayan fedakar anne, “Kış aylarında ben kızıma siperim diye fazla soğuk almıyor diye düşündüm ve montum yoktu“ dedi.

Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Songül Özdemir, 13 yıl önce eşiyle boşandıktan sonra kızı Bersu Altuntaş ile birlikte yaşamaya başladı. Kızına hem annelik hem de babalık yapan Özdemir, maddi imkânsızlıktan dolayı servis ücretini ödeyemediği için atıl durumda olan elektrikli bisikletle 5 kilometre yol kat ederek kızını okula götürüp getiriyor. Yağmur, çamur, kar, demeden kızının eğitimi için seferber olan anne, kadın başına tüm zorlukları aşmaya çalıştığını aktardı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise hayat mücadelesi veren aileye adeta bayram havası yaşattı. Soykan, Meslek Lisesinde grafik ve tasarım bölümü okuyan Bersu Altuntaş’ın daha güvenilir bir şekilde eğitimine devam etmesi için servis ücretlerini lise bitimine kadar karşılayacağını söyledi ve genç kıza yatak odası takımı hediye etti. Soğuk havalarda giyecek montu olmadığını ve kızı üşümesin diye vücudunu siper ettiğini belirten anne Özdemir, verdiği mücadeleyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Çok onurlu ve gururlu bir davranış bu”

Fedakar anneyi fark eden ve gösterdiği azim doğrultusunda yılın annesi seçtiklerini aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Arkadaşlarımız dışarıda annesi ile kızımızı okula gidip gelirken birkaç kere görmüşler. Benim de dikkatimi çekti ve konuyu takip edelim istedim. Arkadaşlarımız da birkaç gün boyunca onlardan habersiz şekilde izlediler. Tabi önümüzde de Anneler Günü olunca 15-20 gün önce bunu planlamıştık, Akyazı ilçemizde kendi bünyemizde yılın annesi olarak seçelim, ödüllendirelim diye. Daha sonra okul yönetiminden ailemize ulaştık. Bu araçla kızını yağmur, çamur demeden her gün götürüp, getirdiğini öğrendik. Evlerinde ziyaret ederek kendi çapımızda çeşitli hediyeler vermek istedik. Çok onurlu ve gururlu bir davranış bu. Aslında yeni araçta almayı düşündük ama lise birinci sınıfa giden çocuğumuzun daha güvenli okula gidip gelebilmesi açısından lise öğrenimi bitene kadar okul servis ücretini karşılama kararı aldık. Çocuğumuz bu vesile ile okuluna daha güvenli gidip gelmiş olacak. Annesi de inşallah gündelik işlerine bakmış olacak” dedi.

“Kızım için yaptığım şeyleri herkes için yaparım”

Kızının eğitimi için seferber olan anne Songül Özdemir, “13 yıl önce ayrıldım ve kızımı bir başıma büyüttüm. Kızımı servisle yollayamadığım için kendim elektrikli bisikletimle götürüp getiriyorum. Belediye başkanımız ilçemizle zaten çok ilgili, çok yardımsever bir insan. Bana da bunu Anneler Günü’nde uygun görmüş, beni de dikkate almış, çok mutluyum. Okulumuz biraz uzak, kızımı kendim götürmek zorunda kaldım; yağmur ve çamur demeden. Başkanımız sağ olsun servis ücretini lise bitene kadar karşılayacağını söyledi ve ben de çok memnun oldum. Sıfırdan başladım, hasta baktım bu süreçte çocuğum hep yanımdaydı. Çok da düzgün bir evlat yetiştirdim, gurur duyuyorum çocuğumla ve kendimle. Hiçbir yerin kapısın çalmadım, yardım talep etmedim, hep kendim mücadele ettim ve başardım. Bu duyarlı hareketim sayesinde gören herkes gurur duyduğunu söylüyor. Ben kızım için yaptığım şeyleri, herkes için yaparım, bütün çocuklar için yapabilirim” diye konuştu.

“Ben bir siperdim onun arkada fazla bir soğuk aldığına inanmıyorum”

Kış aylarında montu olmamasına rağmen vücudunu kızına siper ederek eğitimi için okula götürdüğü belirten anne Özdemir, “Kış aylarında ben kızıma siperim diye fazla soğuk almıyor diye düşündüm ve montum yoktu. Kızıma hiçbir zaman duygusal taraflarımı göstermeyi düşünmedim. Ben bir siperdim onun arkada fazla bir soğuk aldığına inanmıyorum. Ben onun soğuğunu kestim diye düşünüyordum” şeklinde konuştu.

“İyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum”

Annesinin fedakarlığına karşı çok çalıştığını belirten lise öğrencisi Bersu Altuntaş, “Annemle aramda çok büyük bir bağ var, hiç kimsede olmadığı kadar. Herkesin yapabileceği bir şey değil çok büyük bir şey zaten aklıma geldiğinde anneme karşı bir hata yapmamak için, iyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.