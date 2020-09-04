Kızıltepe’de aşure kazanları sağlık çalışanları için kaynadı

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Gönül Elçileri tarafından Muharrem ayı nedeniyle kazanlarda pişirilen aşure, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dağıtıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Gönül Elçileri tarafından hazırlanan aşureler; Kızıltepe Sosyal Vefa Destek Grubu, sağlık çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine ulaştırıldı.

Aşurenin süsü maske oldu

Aşurenin yapım aşamasında Kaymakam Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam öncülüğünde kadınlardan oluşan Kızıltepe Gönül Elçileri de yer aldı. Aşureler, maske, mesafe ve temizlik gibi uyarılarla süslendi. Aşureleri paketleyip Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim eden Kızıltepe Gönül Elçileri, 7 bin kişiye aşure ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Dilek Çam, "Kızıltepe Belediyesi ve Gönül Elçileri olarak fedakarca emek sarf eden sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımız için aşuremizi kaynattık. Şimdi dağıtıma geçtik herkese afiyet olsun" dedi.