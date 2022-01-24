Kızılay’dan yürek ısıtan çalışma

Genç Kızılay Bursa Şubesi gönüllüleri, karda hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarına mama dağıttı. Şube gönüllüleri, kolluk kuvvetlerine de ikramlık dağıttı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Genç Kızılay Bursa Şubesi gönüllüleriyle aracılığıyla soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmazken, görev başındaki kolluk kuvvetlerine de ikramlık dağıttı. Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Bu zorlu günlerde uzattığımız yardım eli ile umutları yeşertmeye devam ediyoruz” dedi.

Murat Tutanç, “Bağışçılarımızın gücü ile hazırladığımız yardımları ihtiyaç sahibi herkese ulaştırmayı sürdürüyoruz. Hava şartlarının sertleştiği bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlarımız yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Mama dağıtımı yaparak hem ihtiyaçlarını karşılamayı, hem de vatandaşlarımıza örnek olmayı amaçlıyoruz. Hepimiz elimizden geldiğince sokak hayvanlarımıza yardım etmeli, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için mama ve su desteğinde bulunmalıyız. Çetin hava şartlarında görevi başında olan kolluk kuvvetlerimize de ikramlık dağıtarak destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Genç Kızılay Bursa gönüllülerinin, tüm Türk Kızılay Şubeleri’ne ve gençlere ilham verdiğini de belirten Tutanç, “Genç gönüllülerimizin çalışmalarını her zaman destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Potansiyellerini iyilikten yana kullanan ve bu yolda zorluk nedir bilmeden özveriyle çalışan gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, hayata geçirdikleri projeler için yürekten kutluyorum. Gençlerimizin sosyal sorumluluk şuuruyla böylesine çalışmalarda yer aldığını görmek gelecek adına umutlarımızı yeşertiyor” diye konuştu.