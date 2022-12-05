Kızılay’dan yeni doğum yapmış annelere “Sevgi Bohçası”

SAMSUN (İHA) –Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı “Hoş Geldin Bebek” temasıyla yeni doğum yapmış kadınlara içerisinde bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği malzemelerin bulunduğu sevgi bohçası dağıttı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Sayın Ecz. Ahmet Muştu ve yönetim ekibi çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığına bağlı Türk Kızılay Samsun Kadın Kolları doğum hastanesine ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek” temasıyla yeni doğum yapmış kadınlara kendi hazırlamış oldukları içinde yeni doğum yapmış bir kadının ve dünyaya yeni gelen bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği malzemelerin bulunduğu sevgi bohçalarını dağıtarak oldukça beğeni topladılar.

Yangında zarar gören yaşlı çifte yardım eli

Samsun İlkadım Anadolu Mahallesi’nde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangın sonucunda oluşan zarara duyarsız kalmayan Kızılay Samsun İl Başkanlığı yardım kampanyası başlattı. Kızılay bu yardımı sosyal medyadan duyurdu. Yardımlaşma kampanyası Samsun halkı tarafından sahiplenildi. Yardıma muhtaç her aileyi yerinde tespit eden Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı, bağışçılardan gelen gıda ve eşya yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı koordinasyonunda tüm ilçe teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli vatandaşları ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. Ayrıca Türk Kızılay Samsun Kadın Kolları Samsunum 1 gemisinde, İl ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin katıldığı kadınlara özel “Kızılay Yararına Kahvaltı” adlı bir kahvaltı programı düzenledi. Bu kahvaltıya katılım sağlayan herkese bilet satışı yapılarak elde edilen gelirle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflendi.

280 ünite kan bağışı ve 154 kök hücre bağışı toplandı

Kızılay il Gençlik Kolları bünyesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi merkez kütüphanesinde vizelere hazırlanan öğrencilere “Kırk Yıl Hatırımız Olsun” temasıyla kahve dağıtımında bulundu. Samsun Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu “Kan Acil Değil Sürekli Bir İhtiyaçtır” sloganıyla Samsun Üniversitesi Ballıca kampüsünde düzenledikleri “Ödüllü Kan Bağışı” faaliyetinde 280 ünite kan bağışı ve 154 kök hücre bağışı alarak yeni bir rekora imza attılar.