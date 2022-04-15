Kızılay’dan Polis Haftası’na özel jest

Kızılay, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın gönüllülerinin hazırladığı yemek ve tatlılar eşliğinde emniyet teşkilatı mensuplarına özel bir iftar programı organize etti.

Ramazan ayında farklı gruplar için çeşitli etkinlikler organize eden Kızılay, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle Polis Haftası’nda çok özel bir iftar programı gerçekleştirdi. 11 kadın gönüllüsü ile 103 yıldır aralıksız hizmet veren Ankara Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevinde birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar hazırlayan Kızılay, Konur Sokak’ta bulunan Atölye 1868 mutfağına Emniyet Teşkilatı mensuplarını davet ederek anlamlı bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftar menüsü olarak çorba, kavurma, pilav, nohut ve tatlı ikram edildi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülerle yetiştirilen ve hasat edilen sebzelerden hazırlanan özel soslar da misafirlerin beğenisine sunuldu. İftar programına katılan polisler için kadın gönüllüler tarafından geri dönüşüm atölyesinde yapılan sabunlar da hediye edildi.

İftarını polislerle birlikte aynı sofrada açan Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, “Pandemi süreci sebebiyle birbirimizle dahi aynı masada oturmaktan imtina eder hale gelmişken, insanlık onurunu muhafaza etmek için gayret gösteren ve zor zamanlarda birlikte yürüyen iki kurumu böyle bir ortamda buluşturduğu için kadın gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Polis Teşkilatımız 177 yıldır hizmet vermekte. Kızılay’ımız aynı şekilde 3 çeyrek asırdır insanlığın hizmetinde. Bu zamana kadar nasıl birlikte yürüdüysek bundan sonra da vatanın, milletin, insanlığın huzuru ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Ankara Kadın Kolları Başkanı Meltem Elmacı, “Böyle anlamlı bir etkinlikte bir arada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Bizler Kızılay’ın kurulduğu tarihten bu yana her daim kolluk kuvvetlerimizin yanında olduk. Bugün de o tarihi düsturumuzu devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 103 yıldır kazanlarıyla nice gönüllere hizmet etmiş olan aşevimizde bugün polislerimiz için yemek hazırladık” diye konuştu.

Kızılay ile ailecek gönül bağı kurmuş olan gönüllülerden Merve Nagehan Seyrekoğlu ise “Polis Teşkilatı’nın bu anlamlı gününde Kızılay çatısı altında burada bulunmak gurur verici. Biz bugün ailecek buradayız. Annemle beraber Kızılay gönüllüsüyüz. Böyle hayırlı bir iftar organizasyonuna katkıda bulunduğum için ayrıca mutluyum” ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonundan dolayı mutluluklarını dile getiren polisler ise yemekleri kendi elleriyle hazırlayan kadın gönüllülere teşekkürlerini iletti.